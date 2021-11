Otra victoria del Eibar en Ipurua, la sexta consecutiva ante su afición; otra jornada más que acabará en segunda posición. No está nada mal, los números le acompañan, pero no el juego en toda su extensión. No se vio reflejada la diferencia de posiciones de ambos equipos, no, y aunque resulte paradójico, esa versión se palpó en el estadio