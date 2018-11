S.D. Eibar Yoel Rodríguez: «El Eibar ha sabido superar la marcha de varios jugadores de referencia» Yoel Rodríguez, con los colores del Valladolid. / G. VILLAMIL Portero del Valladolid El meta gallego, cedido por el Eibar al Valladolid, aguarda su oportunidad para debutar en el presente campeonato LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 9 noviembre 2018, 08:08

Yoel Rodríguez está plenamente recuperado de la grave lesión que sufrió en su rodilla derecha aquel aciago 17 de junio del 2017, pero aún sigue pagando las consecuencias. Perdió la plaza que tenía garantizada en el Eibar y aún no ha tenido la ocasión de debutar en el presente campeonato durante su cesión en el Valladolid, aunque no pierde ni la esperanza ni la confianza en sus posibilidades. Sabe que, salvo sorpresa, seguirá mañana desde el banquillo el choque ante el conjunto armero, al que denomina «mi equipo», porque aunque tenga que defender otros colores, los suyos son los azulgranas al menos hasta 2021.

- Pregunta obligada. ¿Cómo le va por Valladolid?

- No me está tocando jugar, pero estoy bien. Es una ciudad nueva para mí, tranquila, agradable para disfrutar de ella y eso es lo que estoy intentando hacer.

- Tienen que estar disfrutando porque el equipo pucelano ha empezado la Liga como un tiro.

- Estamos disfrutando un montón. El equipo está a un gran nivel y pese a la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu, la imagen que dejamos fue buenísima. Dimos dos palos y nos metieron un gol de rebote. Fue una pena, una derrota inmerecida, pero se notó que en ese partido al Madrid le iba la vida. Siempre digo que las cosas se consiguen a base de trabajo y esa es una de las claves de este equipo, que se ve reflejada en el campo.

- Que vayan las cosas tan de color de rosa es bueno para el equipo, pero no tanto para usted, que ve de nuevo cerrada la puerta hacia la titularidad.

- En el caso de los porteros pasa mucho esto. Todos queremos jugar, pero cuando las cosas salen bien los entrenadores no suelen tocar nada. Ahora toca esperar, trabajar duro y estar preparado para cuando llegue la oportunidad.

- Al menos debutó con victoria en la Copa frente al Mallorca. ¿Qué tal se encontró?

- Me sentí bien, con muchas ganas y además, como dices, el equipo volvió a ganar. Lo importante es que la dinámica y el trabajo sean buenos.

- ¿Cómo se lleva eso de tener a Ronaldo Nazario como presidente?

- Es una persona cercana, de fútbol, y está para todo lo que nos pueda ayudar. Tener de jefe a alguien que dio tanto al fútbol es un plus de motivación.

- Aquí también le esperaba el banquillo. ¿Pidió que el Eibar le abriera la puerta?

- Era bueno par mí y para el club que yo estuviera en activo. Hice una apuesta por el Valladolid porque veía que aquí podría tener más opciones de jugar, pero por ahora me está tocando esperar.

- ¿Con qué sensaciones espera el partido de mañana ante el Eibar?

- Con muchas ganas. Contra el Eibar se puede ganar, empatar o perder, pero siempre son partidos muy disputados y muy duros, que exigen mucho esfuerzo. Creo que este no va a ser menos. Da igual quién juegue y contra quién lo hagan, lo hacen siempre con la misma intensidad. Estando allí siempre decía que si no corríamos a muerte no teníamos nada que hacer, pero que si lo dábamos todo podíamos ganar a cualquiera.

- ¿Es Mendilibar tan apreciado en Valladolid?

- Es una persona muy querida. A cualquier sitio que vas, siempre dicen que le tienen mucho cariño. Les hizo disfrutar mucho a todos los aficionados. Todos hablan bien de él, pero también de Iñaki Bea y de Toni Ruiz, el preparador físico. Y eso es porque hicieron las cosas muy bien durante las temporadas que estuvieron trabajando aquí.

- ¿Cómo está viendo al equipo armero desde la distancia?

- Han sabido superar muy bien las sensibles bajas de Dani García, Capa e Inui. En los momentos más difíciles, el capitán se echaba el equipo a la espalda y se temía que el Eibar acusara su marcha porque era nuestro referente, pero aun faltando ellos, mi equipo va a estar bien, luchando por lograr permanencia lo antes posible. Juegue quien juegue, se nota la esencia del Eibar y de Mendilibar.

- ¿No aprecia más nervios que nunca en el campeonato?

- La Liga está un poco loca, con equipos que están abajo que tarde o temprano saldrán hacia arriba. Vi el derbi ante el Alavés y se notó que el equipo necesitaba ganar como fuera. Venía de una derrota dolorosa en Vigo y, como dijo Jordán, necesitaban esos tres puntos como el comer. Para ese equipo la idea es que cada partido es el último y el más importante.

- ¿Tiene ya olvidada la lesión de rodilla?

- Ni un recuerdo. Ahora soy un poco el hombre del tiempo, porque puedo avanzar cuándo va a llover, pero por lo demás no noto ninguna molestia.

- La lumbalgia de Dmitrovic generó inquietud en el entorno del Eibar y se especuló con la posibilidad de que el club le repescara en el mercado de invierno.

- Aunque faltara Marko, el Eibar está bien cubierto con Asier y Markel (Areitio). No creo que nadie dentro del vestuario dude de ellos porque son dos grandes profesionales, sobre todo Asier, que sabe vivir cualquier situación, mientras que Markel tiene unas ganas locas de llegar a lo más alto. Si ocurriera algo y lo necesitaran podrían repescarme, pero mi cabeza ahora está aquí, en Valladolid. Ojalá que no pase nada grave, aunque no tendría ningún problema en volver.