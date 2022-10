El guardameta de la SD Eibar Yoel Rodríguez, que lleva jugados 990 minutos, es decir, todos los correspondientes a las once jornadas ligueras disputadas hasta la fecha, se muestra tranquilo. Titular indiscutible, el vigués confiesa que el equipo «está tranquilo» después de haber caído en Gijón, y con el ánimo levantado para recibir este domingo (18.30 horas) en Ipurua al Albacete. «Venimos de una derrota y de no hacer nuestro mejor partido, pero con ganas de reivindicarnos en casa, y hacer un buen partido para que nunca se dude de este equipo», afirma.

El Albacete se presenta con tres victorias, un empate y una derrota lejos del Carlos Belmonte, balance que dobla en puntos en el apartado foráneo al cuadro eibarrés y se halla colocado en quinta posición, un puesto por delante de los azulgrana. «Nosotros somos un gran equipo en casa, será un partido disputado, seguro, porque ellos son un buen equipo, aunque nosotros estamos en nuestra casa y tenemos que dar un golpe en la mesa, y demostrar que queremos estar enganchados ahí, arriba». Jugados once partidos, la trayectoria del Eibar no es la misma que en la pasada campaña, el equipo es más irregular. «Sí, al final, fuera se nos está resistiendo, nos está costando conseguir resultados positivos, pero no podemos perder la cabeza, dado que al final llevamos once jornadas y aún hay que dar un empujón más lejos de casa. Pienso que hay que estar tranquilos».

La competencia hace grande al equipo

En lo personal confiesa estar «contento», es el portero titular, «estoy jugando y feliz». «Más o menos me están saliendo las cosas bien». Yoel, Cantero y Zidane son tres porteros que luchan por un mismo puesto, esta temporada la competencia es mayor, «siempre digo que está bien que haya competencia, que en cada puesto pueda jugar cualquiera, eso hace grande al equipo, hace que la gente esté siempre alerta». A juicio de Yoel el partido frente al Albacete «va a ser duro, disputado. Ellos son un equipo que fuera consiguen resultados, pero, nosotros, jugamos en Ipurua y en nuestro feudo somos un equipo fuerte, los rivales son conscientes de que les espera un enfrentamiento difícil. Vamos a luchar para que los tres puntos se queden en Ipurua».