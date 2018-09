El CD Vitoria sigue con la pólvora mojada tras tres jornadas Gordobil y sus hombres tienen por delante mucho trabajo para salir de la zona baja de la clasificación. / MORQUECHO El filial del Eibar, que no ha marcado ningún gol, solo cuenta con un punto tras un comienzo negativo EL DIARIO VASCO EIBAR. Martes, 11 septiembre 2018, 07:23

No ha tenido el esperado arranque liguero el CD Vitoria, ya que en tres jornadas no ha marcado ni un solo gol y en su haber solo cuenta con un punto, fruto del empate a cero en casa en la primera jornada frente al Arenas de Getxo. Una igualada y dos derrotas con Tudelano e Izarra, esta en Ellakuri, hacen que su posición en este momento no sea la más deseada -el 16º puesto-.

Un quiero y no puedo

El partido de este pasado fin de semana ante el Izarra comenzó con un tanteo inicial que se rompió con una internada de Luis Lara, que puso un centro al que Jaime Dios no llegó por centímetros. En la jugada siguiente un balón largo se coló entre los centrales vitorianos, y tras un centro raso, Gorka Laborda hizo el único tanto del partido.

A partir de ahí, el dominio fue local y se vio un juego muy vistoso y combinativo para intentar romper la férrea defensa de los de Estella. Con el equipo venido arriba, Laborda tuvo otra ocasión, pero el portero vitoriano Markel la detuvo en el uno contra uno. Mediada la primera parte, el asedio vitoriano se hacia patente y primero Xesc Regis y después Alain Ribeiro remataron de cabeza, pero se toparon con el que a la postre sería el héroe del partido, el portero Julio Iricibar del bloque navarro. En el minuto 30, Roger entraba en carrera en el área visitante y fue derribado claramente. El colegiado pitó penalti y el encargado de lanzarlo fue Xesc, que lo envió al larguero. Duro mazazo que tranquilizó momentáneamente el partido, hasta que Alex Malón de cabeza volvía a poner a prueba los reflejos del guardameta navarro.

Tras el descanso, el técnico Igor Gordobil dio paso a Txaber, dejando en la caseta a Miguel Angel. El Vitoria imprimió juego y primero Jaime Dios y después Roger no llegaron a acertar por muy poco. El ritmo aumentaba, pero el Izarra, bien replegado, repelió todos los ataques vitorianos. En el minuto 61 Ibrahima entraba por Alain y en el minuto 69 lo hacía Urko por Luis Lara. Más madera en busca del tan ansiado gol. El último cuarto de hora fue una sucesión de ocasiones vitorianas. Primero Urko cortó velozmente y se quedo solo ante el portero, que de nuevo detuvo el balón.

Un muro en la portería rival

El Izarra respondía con una volea de Laborda que hizo estirarse a Markel. En el minuto 84, de nuevo Julio, sacaba una mano prodigiosa en un remate de cabeza a bocajarro de Xesc, en la que seguro fue una de las mejores paradas de la jornada. De nuevo la falta de gol condenó a los de Igor Gordobil a que no tradujeran su juego en un mejor resultado. El once del Vitoria fue el formado por Markel, Camus, Malón, Kaiser, Escoruela, Ribeiro, Atienza, Jaime Dios, Mari y Lara. También jugaron Txaber, Ibrahima y Urko.