El CD Vitoria se queda un año más en Tercera El filial ha sido apeado en la primera eliminatoria del play off por el Deusto y supone que el Eibar Urko no pueda ascender a Tercera

J. A. R. eibar. Comenta

Otra temporada más en la que el filial de la SD Eibar, el CD Vitoria, se quedará en Tercera, al ser apeado por el Deusto en la primera ronda del play off de ascenso a Segunda RFEF. En Etxexuri en la ida empataron 0-0, pero en la vuelta, en Unbe, los entrenados por Jokin Aranbarri cayeron derrotados por 1-2. Se adelantó el CD Vitoria por mediación de Uzkudun, pero el cuadro vizcaíno le dio la vuelta al marcador para pasar a la siguiente ronda. Esta eliminación supone que el Eibar Urko de División de Honor Regional no pueda ascender a Tercera, pese a que es líder en su grupo y lleva camino de terminar primero. No es la primera vez que el equipo entrenado por Iñigo Pérez se queda sin ascender por este 'tapón' del CD Vitoria, lo que le impide certificar el año con el ascenso. Una lástima porque era uno de los objetivos. El CD Vitoria, pese a quedar segundo en la liga regular, no ha podido con el quinto clasificado que es el rocoso Deusto.