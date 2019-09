Cantera El Vitoria logra contra el Basconia su segundo triunfo consecutivo Los jugadores del Vitoria están dando pasos firmes; en la imagen Mathy, a pleno rendimiento, en un entrenamiento. / M. ASKASIBAR Los armeros se pusieron por detrás pero supieron remontar realizando un buen encuentro, y suman ya ocho puntos J.A. REMENTERIA Viernes, 20 septiembre 2019, 07:29

El CD Vitoria consiguió una importante victoria en el partido del pasado miércoles en Artunduaga ante el Basconia, equipo entrenado por Patxi Salinas, por 1-2, con goles de Unai y Jaime. El filial del Eibar remontó el partido, el marcador se puso en su contra en el minuto 31 con el gol de Diarra, que adelantaba a los basauritarras. No obstante, el Vitoria no bajó la guardia y luchó por igualar, tuvo sus ocasiones antes del descanso pero no pudo concretarlas. Los entrenados por Iban Fagoaga igualaron en el minuto 48 por mediación de Unai. Pese a tener el marcador con empate, buscó el gol de la victoria el filial armero y lo consiguió en el minuto 89 por mediación de Jaime Dios. Al final, regresó con los tres puntos que era el propósito de los hombres de Iban Fagoaga, que han logrado dos victorias consecutivas frente al Beasain y Basconia respectivamente. Jugaron por el conjunto vitoriano: Jonmi, Cubero, Rubén, José, Malón, Atienza, Alain (Unai, m.47), Mathi (Ekhi, m.45), Eñaut, Marí y Txaber (Jaime, m.76). Este domingo en Unbe, el CD Vitoria recibe al recién ascendido Urduliz con la idea de sumar otro triunfo.

En las cinco jornadas que se han disputado hasta la fecha, el filial azulgrana ha proyectado sensaciones positivas, con dos empates lejos de Unbe ante el Gernika (0-0) y Real Sociedad (0-0) y un triunfo en Basauri ante el Basconia por 1-2. En casa se vio sorprendido por el Pasaia por 0-1 y, por contra, ganó al Beasain por 1-0. El cuadro vitoriano es uno de los menos goleados del grupo con dos goles en contra, los mismos que llevan Gernika y Portugalete. Quien no ha recibido ninguno es el líder Sestao que, en las cinco primeras jornadas, lleva una excelente trayectoria de diez goles a favor y cero en contra. Fagoaga tiene motivos para estar satisfecho en su objetivo de trabajar para que sus jugadores estén lo más cerca del primer equipo y opten por estar en los puestos más altos de la clasificación y luchar por jugar el play off de ascenso a Segunda B, categoría de la que bajaron la pasada temporada.