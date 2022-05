El CD Vitoria finaliza la liga colocado en sexta posición

El CD Vitoria, filial de la SD Eibar en Tercera, ha terminado la liga colocado en la sexta posición con 59 puntos, a seis puntos del play off. Jugó su último partido en Pasaia que lo ganó por 0-1. Ha terminado la competición con un balance que no se ajusta a su objetivo que era jugar la promoción para intentar subir a Segunda RFEF, su gran meta que ha quedado, un año más, sin cumplirse. A partir de este momento, el equipo entrenado por Jokin Aranbarri no tiene competición, la dirección deportiva trabajará cara a la próxima temporada.