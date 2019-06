S.D. Eibar El CD Vitoria, filial del Eibar, podría jugar sus partidos como local en Unbe El CD Vitoria, el día en que ascendió a Segunda B en Astorga el 24 de junio del 2017. Incluso se plantea que vista de azulgrana en su vuelta a Tercera después de dos temporadas en Segunda B J.A. REMENTERIA EIBAR. Martes, 18 junio 2019, 07:54

El Eibar, tal y como anunciaron la presidenta Amaia Gorostiza, en una entrevista en este medio, y el director deportivo, Fran Garagarza en rueda de prensa, seguirá manteniendo al CD Vitoria con el estatus de equipo filial. No se va a desvincular y mantendrá su contrato hasta el 2023. Así, si el Eibar Urko acaba como en la recién concluida campaña, como primero, no podrá subir si el cuadro alavés sigue en Tercera. La labor del Vitoria es con miras a tener jugadores para cuando Mendilibar los necesite.

Es más que probable que en la próxima temporada juegue en Unbe y vista como el Eibar. El hecho de estar en Segunda B -era el único alavés la pasada temporada en esa división- le daba cierta prestancia en Alava de cara a su Diputación Foral, organismo que aportaba una ayuda económica pero con la condición de jugar en el citado territorio histórico. En la 19/20 las tornas pueden cambiar, aunque no hay nada oficial, pero puede que su feudo sea Unbe, lo que significaría una mayor ligazón con la afición eibarresa, extremo éste que hasta la fecha apenas ha existido.

«Ha sido una verdadera lástima, pero no siempre que se arriesga se gana y lamentablemente su descenso ha impedido que subiera el Urko, pero tenemos contrato hasta el 2023 y no vamos a dejar tirado al equipo. Cuando se hizo este convenio nos hacía falta tener un equipo en Tercera y, aunque esta temporada no ha sido buena, el Vitoria sí nos ha dado un buen rendimiento», señala la mandataria azulgrana, mientras que el responsable deportivo confiesa que «el descenso del CD Vitoria a Tercera, impidiendo así el ascenso del Urko a esa categoría, ha supuesto la peor noticia del año para el Eibar que, sin embargo, mantendrá el acuerdo firmado con el club vitoriano hasta el 2023. De este modo, la escuadra alavesa seguirá siendo el primer filial armero, dirigido de nuevo por Iban Fagoaga».

Con respecto a la planificación de la plantilla, de momento no hay nada que apuntar, hay un absoluto hermetismo, salvo las cinco bajas que se dieron, casos de Brani, Escuruela, Luis Lara, Koldo Obieta y Traoré. Los jugadores Bravo, Leitza, Cubero, Alian y Unai del Eibar Urko en principio se incorporarán al filial, aunque tampoco se ha oficializado pero es una información que se baraja en medios futbolísticos. Iban Fagoaga será el primer entrenador del CD Vitoria y Mikel 'Piski' Etxaburu estará como segundo después de subir al Juvenil C a Liga de Honor.