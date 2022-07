El Vitoria empata en su primer envite

El CD Vitoria, filial de la SD Eibar que milita en Tercera RFEF, jugó el pasado sábado su primer encuentro contra el Rayo Cantabria empatando sin goles, su primer partido de pretemporada.

El encuentro no tuvo claras ocasiones de gol, aunque las mejores fueron del filial eibarrés. También, el dominio fue armero e incluso las mejores ocasiones de gol. Entre ellas una de Aketxe que faltó muy poco para que fuera el primer gol.

El CD Vitoria, primer filial del Eibar, trabaja en las instalaciones de Unbe los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Jokin Aranbarri, que será el entrenador por segunda temporada consecutiva.

El filial armero competirá en el grupo IV de Tercera RFEF, categoría en la que la liga comenzará el 11 de septiembre.

Las incorporaciones del equipo de Aranbarri para esta temporada son las de Oscar Carrasco (CP San Cristóbal), defensa contundente, que procedía del Jabac. Por su parte, otra incorporación importante es la de Alejandro Perez 'Piriti' (CD Illescas), también un defensa procedente de este equipo toledano, en donde ha crecido como jugador aportando gran entrega, seguridad defensiva y gran ambiente en el vestuario. Jugó 25 partidos y marcó dos goles. Igualmente, el tercer jugador incorporado es Raúl Giménez (Real Zaragoza juvenil), además de las altas que se puedan producir de los equipos inferiores.

De momento, están entrenando con el primer equipo jugadores como Cubero, que llega del CD Logroñés, Ruiz Zeberio, Iñigo Martín, Troncho, autor de un gol contra el Bilbao Athletic, así como Aldai e Iriarte.

El CD Vitoria, desde que bajara en la temporada 18/19, no ha logrado regresar, objetivo prioritario, además de formar jugadores para el primer equipo. El pasado curso 21/22 ha estado dirigido por Jokin Aranbarri tras suplir a Iban Fagoaga, que se incorporó al Arenas de Getxo de Segunda RFEF. Al término de la liga se dio baja a: Rubén del Valle, Adrián Casadevante, Mathias Senghor, Eñaut Mendia, Paul Álvarez, Unai Arietaleanizbeaskoa, Iñaki Rosas, Markel Artetxe y Jaime Dios, esta última campaña cedido en la UD Mutilvera, causaron baja en el CD Vitoria de cara a esta temporada. En los casos de Eñaut Mendia y Unai Arietaleanizbeaskoa, llegaron a debutar con el Eibar en Primera División, pero su concurso fue más bien testimonial, sin continuidad.

La SD Eibar y el CD Vitoria mantienen convenio hasta 2023, y hasta la fecha los resultados no han sido fructíferos. La relación entre ambas entidades comenzó en el mes de junio de 2015 con el objetivo de disponer de un equipo filial que pusiera a disposición del primer equipo un cupo de jugadores que pudieran promocionar. Los frutos no han sido prolíficos, más bien escasos en estos años, salvo algún jugador como Atienza, que ha tenido protagonismo especialmente con Gaizka Garitano en el banquillo durante el curso 21/22 y que ha sido traspasado al Burgos.

Es un hecho objetivo que ha hecho de tapón al Eibar Urko de División de Honor Regional que, en al menos dos ocasiones, ha impedido su ascenso a Tercera RFEF al no haber logrado el ascenso el filial principal. No obstante, cada año es mayor el número de jugadores del Eibar Urko que se integran en el CD Vitoria. Finalmente, en la recién concluida temporada no llegó a optar a jugar el play-off, su marcha sido muy discreta, quedando sexto a seis puntos del puesto de promoción. A partir de ahora tiene que conformar la plantilla en algunos casos con jugadores procedentes del Eibar Urko y Juvenil.

El filial afronta una nueva temporada con otro proyecto que siga apostando por ascender a Segunda RFEF.