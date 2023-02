El CD Vitoria tiene un duro partido ante el Deusto, rival por un puesto para el play off

El CD Vitoria, filial de la SD Eibar, que lleva una buena racha y está colocado en la segunda posición, recibe mañana a las 15.30 horas al Deusto, rival que cuenta con tres puntos menos que el filial azulgrana y está situado en la quinta posición, con opciones claras de play off de ascenso. Un partido complejo, pero los azulgrana de Arambarri atraviesan un gran momento, llevan del orden de nueve jornadas invictos, siendo junto al líder Barakaldo el menos goleado, los fabriles han recibido 6 y el filial eibarrés 9, lo que denota el potencial de ambos equipos. El Deusto lleva siete jornadas invicto mostrándose muy fuerte en este último tramo. Arambarri cuenta con todos sus efectivos de cara a enfrentarse al cuadro deustotarra, sabiendo que no será una empresa fácil. Una buena ocasión para no fallar, dado que, al margen del líder en solitario que es el Barakaldo, entre el Vitoria (segundo), Basconia (tercero) y Leioa (cuarto) solo separa un punto al filial armero de basconistas y leiotarras, presionados por un Deusto que viene pisando fuerte el acelerador.