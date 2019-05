El CD Vitoria se despide de Segunda B El Vitoria cierra un ciclo y algunos jugadores afrontarán un nuevo destino. / M. ASKASIBAR Mañana juega en Ellakuri contra el Athletic B, en su adiós a la categoría J.A.R. EIBAR. Sábado, 18 mayo 2019, 10:43

El CD Vitoria, filial del Eibar en Segunda B, juega mañana a las 18.00 horas en Ellakuri ante el Athletic de Bilbao B, es la despedida de esta categoría tras dos campañas en la misma. El filial armero, no ya esta temporada, incluso en la anterior, en su estreno, no tuvo un año brillante y se salvó de la quema del descenso por los pelos. Sin embargo, este curso ha sido definitivo, ha descendido irremediablemente.

Ante el Athletic B tratará de decir adiós ganando, la pasada jornada sorprendentemente ganó en Anduva por 1-2 a un Mirandés que en su casa no conocía la derrota.

En las filas bilbaínas hay también despedidas, una, la de su entrenador Aritz Solabarrieta, exjugador del Eibar que, con la llegada de la nueva directiva, era sabido que no iba a continuar tras cuatro años en el club bilbaíno. Mañana el técnico ondarrutarra dirige su último compromiso al Athletic B. Si en el Athletic B hay despedidas, también las habrá en el Vitoria, ya que algunos jugadores no seguirán. La piedra angular del CD Vitoria es saber si seguirá siendo filial del Eibar hasta 2023. En principio, entre bastidores, todo apunta a que antes del próximo 30 de junio, el club armero y alavés van a romper el contrato que les tiene ligados. El hecho de que el Eibar Urko no haya podido subir a Tercera por el descenso del Vitoria, luego de haber sido campeón en División de Honor Regional, ha sido determinante para valorar por parte de la entidad armera esa continuidad que podría una rémora la próxima campaña para un Eibar Urko que, en el caso hipotético de poder subir, no pudiera hacerlo si el Vitoria no ascendiera y se quedara en Tercera. Un tapón en toda regla para el equipo dependiente del Eibar, en este caso el Eibar Urko.

En el presente curso solo ha debutado del Vitoria con el primer equipo el centrocampista Miguel Marí, jugó en Huesca y en Villarreal, en total 67 minutos. Mendilibar ha utilizado jugadores del Vitoria para entrenar, incluso también ha convocado al central Kaiser y al portero Areitio. La presencia de jugadores del Vitoria que hayan tenido un contenido en el primer equipo ha sido mínima desde que comenzara la ligazón entre ambas entidades.

El Eibar y Vitoria podrían cambiar su relación, convirtiéndose la entidad alavesa como ente convenido, con una nueva interpretación jurídica. Hay temas a los que hay que dar una salida dado que el contrato es hasta el 2023, sin olvidar el papel del entrenador Iban Fagoaga y jugadores que tienen firmado por más años, incluso el montante de las nónimas.

Este es un tema de gestión económica a la vez que deportiva, de una valoración de despacho en la que intervienen distintos protagonistas, tanto del Eibar como del Vitoria.

Concluido el partido en Ellakuri, se cierra un ciclo. Ahondando en el escenario, tampoco el Vitoria ha contado con un campo propio en el que jugar sus partidos. A lo largo de estos últimos años ha disputado sus encuentros oficiales en distintos feudos, el último en Ellakuri (Llodio).

A partir del lunes comienza una nueva etapa decisiva.