La última vez que una plantilla del Eibar viajó en bloque a Ibiza fue para festejar el histórico ascenso del equipo armero a Primera, sufragado por el entonces patrocinador del club Hierros Servando, que a su vez obsequió al cuerpo técnico con una estancia en Menorca. Esta vez, jugadores y entrenadores varios han volado juntos por primera vez hasta la isla ibicenca para luchar en Can Misses por ampliar la ventaja respecto a sus perseguidores tras el empate de ayer del Valladolid.

Allí se encontrarán con un cuadro ansioso por poner fin a una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar, pero que no sabe lo que es perder en su casa en lo que va de segunda vuelta. Pero independientemente de que esté atravesando su peor momento de resultados del campeonato, Gaizka Garitano insiste una y otra vez en que «no debemos mirar cómo están los demás sino centrarnos en lo nuestro». Y es que dado que no hay rival sencillo a estas alturas de la Liga, el de Derio asegura que «sea cual sea su situación, no sabes lo que te vas a encontrar, pero debes esperar al mejor rival y, por tanto, debemos ser el mejor Eibar».

El de Derio ha querido reservarse la convocatoria porque algunos efectivos que no ha querido especificar arrastran molestias que les pueden impedir actuar, por lo que al igual que sucedió cuando Venancio y Sergio causaron baja de última hora hace cinco jornadas en Cartagena, podría haber alguna que otra sorpresa en el once.

La previa Campo: Can Misses

Hora: 18.15 horas (Movistar LaLiga)

Árbitro: Saúl Ais Reig (Valenciano)

Ibiza

Entrenador: Paco Jémez

Alineación: Germán Parreño; Cifu, Gálvez, David Goldar, Escobar; Diop, Manu Molina; Álvaro Jiménez, Ekain, Cristian; Guerero.

Suplentes: El técnico canario no ha dado la lista de convocados.

Eibar

Entrenador: Gaizka Garitano

Alineación: Cantero; Tejero, Venancio, Arbilla, Toño o Glauder; Javi Muñoz, Sergio o Atienza; Corpas, Expósito, Stoichkov; Fran Sol.

Suplentes: El de Derio ha escondido la convocatoria por algunas dudas.

Lo que sí es seguro es que no han viajado ni Rober Correa, con un esguince de grado II en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha que, como confirmó ayer su propio entrenador, le ha llevado a decir adiós a la temporada, así como Franchu, que apura la última fase de la recuperación de la grave lesión que sufrió en octubre, con la vista puesta en volver a jugar antes de que concluya el campeonato.

En cambio, el que sí se embarcó en el avión que trasladó a la expedición armera hasta tierras baleares fue Sergio Álvarez, que ya ha dejado atrás tanto la lesión muscular que le ha tenido fuera del equipo desde aquel choque en Cartagonova como el partido de sanción que cumplió la pasada semana ante el Mirandés tras haber visto su quinta amarilla ante el Lugo cuando ocupaba plaza de suplente en el banquillo.

Y es precisamente desde aquella goleada sufrida a manos del Cartagena (4-1) el pasado 6 de marzo que el Eibar no ha conseguido ganar fuera de casa, si bien es cierto que su única salida previa a este viaje a Ibiza fue al feudo de la Ponferradina, donde arañó in extremis un punto tras empatar a dos en el 91, ya que sus dos siguientes partidos los ha disputado ante su público.

Esta será la segunda ocasión que el Eibar y el Ibiza se enfrenten en competición oficial, ya que el único precedente entre ellos se produjo en la primera vuelta en el estadio de Ipurua y el partido acabó con una trabajosa victoria de los armeros, que derrotaron a los isleños por 3 goles a 1.