«El Villarreal B es un filial muy trabajado, es bueno para competir»

El Eibar va a rendir cuentas en la Ciudad Deportiva del Villarreal este viernes a partir de las 20.00 horas ante el Villarreal B, un recién ascendido que ganó en su estreno por 0-2 en El Sardinero a otro recién ascendido como el Rácing de Santander. Diez años después, el filial del 'submarino amarillo' se reencuentra con la Segunda División y su vuelta, por el momento, ha sido positiva. La expedición armera tiene previsto entrenar hoy en la Ciudad Deportiva del Villarreal a partir de las 18.30 horas.

La semana es corta en cuanto a los tiempos de preparación, pero Gaizka Garitano ha reconocido que a pesar de este corto espacio, «el equipo está bien para el desplazamiento. Es una semana muy corta, pero estamos preparados para jugar el partido y tratar de traer los tres puntos. Los conceptos los van cogiendo poco a poco, hay mucha gente del año pasado también y conocemos los que tenemos que hacer. Estamos trabajando para conseguir un buen resultado, para ello hemos trabajado estos días».

El técnico armero ha asegurado que su equipo tiene que jugar «con humildad y valentía» para obtener un resultado positivo y ha destacado que el filial del Villarreal es un equipo «muy trabajado» y que cuenta con jugadores de calidad. Ha calificado al submarino amarillo como «un muy buen Villarreal, que ganó 2-0 demostrando que no solo tiene buenos jugadores, sino que es un equipo muy trabajado».

También ha incidido en que el equipo de Miguel Álvarez «tiene similitudes como el primer equipo, como el 4-4-2, hay mucha gente por dentro, con dos puntas que parten desde abierto y generan situaciones en las que es difícil sujetar. Es el ADN del Villarreal, llevan muchos años haciendo las cosas muy bien, con gente muy profesional y muy buena».

En cualquier caso, para Garitano hay que jugar con «intensidad», con la misma que emplearon ante el Tenerife en el estreno de la liga en Ipurua, «tenemos que tener el máximo respeto al rival y sobre todo jugar con la humildad y valentía que nos permita ir arriba y hacer un partido al ritmo alto que solemos jugar nosotros». «La etiqueta de favorito no me ha importado ni cuando la hemos tenido a favor ni cuando la hemos tenido en contra. Ser favorito no te da nada a favor ni en contra. Siempre hay que demostrar en el campo que eres mejor», ha añadido el responsable del banquillo armero.

La dificultad en Segunda es una tónica, «esta categoría siempre es difícil. Entre 14 o 15 equipos no hay mucha diferencia de plantillas y si preguntas por el objetivo la mayoría te va a decir que subir o estar entre los 6 primeros. Todos no entramos ahí y habrá gente que se quede fuera».

Los aficionados armeros que tengan intención de desplazarse a Villarreal para el choque entre el Villareal B y los armeros podrán adquirir entradas en la propia Ciudad Deportiva del Villarreal, junto a la Puerta 1. Los tickets tienen un precio de 15 euros y se podrán comprar desde las 18.30 horas el mismo viernes.

Blanco Leschuk

El delantero Blanco Leschuk, última incorporación de momento en las filas armeras, estará disponible para viajar. «Es un jugador que ya tuvimos el año pasado, que conocemos y que tiene nuestro ADN. Ha tardado en venir, pero ya ha hecho dos sesiones. Viene francamente bien, todavía le faltan entrenamientos, pero seguramente viajará convocado y si puede aportarnos desde el banquillo pues bienvenido».