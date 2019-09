En Vigo ya preparan la 'guillotina' para Escribá si el Celta pierde en Ipurua Javi Gracia, Setién y Abelardo se perfilan como sustitutos de un técnico que nunca ha comulgado con la directiva LETIZIA GÓMEZ Sábado, 28 septiembre 2019, 10:38

La derrota que el Celta cosechó a principios de marzo en Ipurua en la campaña pasada (1-0) propició que Fran Escribá fuera contratado de urgencia para sustituir al portugués Miguel Cardoso al frente del banquillo vigués, y curiosamente, perder el domingo ante los armeros podría costarle un cargo para el que ya le están buscando sustitutos. En la terna aparecen tres nombres como principales candidatos para suplir al valenciano: Javi Gracia, Quique Setién y Abelardo.

En realidad, no son los resultados los que ponen en cuestión la labor del preparador valenciano, aunque lógicamente los escasos seis puntos que acumula, solo un más que el Eibar, no cumplen las expectativas de los celestes. Se duda de él por un estilo de juego que no convence a la grada, pero sobre todo por las veladas críticas vertidas por la política de fichajes que ha llevado a cabo el club en un verano en el que ha demandado un pivote defensivo y un extremo que no le han traído.

Por eso mismo, la directiva, con la que no ha comulgado desde el mismo día en el que llegó, le tiene preparada ya la 'guillotina' para cortarle la cabeza antes del próximo parón de selecciones.