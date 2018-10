Uno a uno de la victoria del Eibar ante el Girona Una victoria ganada a pulso en un partido sin tregua devuelve a los armeros a la zona media de la tabla LETIZIA GÓMEZ Domingo, 7 octubre 2018, 09:09

3

Dmitrovic

No es habitual ver cómo al serbio se le cuela un balón por debajo de las pierna, pero su fallo no tuvo consecuencias. Y cómo no, también tuvo una intervención providencial al desviar con los pies un mano a mano con Stuani.

3

Rubén Peña

Stuani le ganó la partida en la acción del primer gol albirrojo, porque el uruguayo impuso su mayor embergadura, pero es por arriba por el único sitio por el que se puede superar a un abulense prácticamente impenetrable por abajo.

4

Paulo

El portugués parece haber enterrado todas las dudas que mostró en la pasada campaña y se muestra confiado y asentado en su puesto. Mendilibar sentó en el banquillo a Ramis para apostar por él y eso es muy significativo.

5

Arbilla

Imperial. No solo anotó con un inapelable cabezazo el tanto del empate a dos que se reveló decisivo, sino que también cortó de forma providencial un centro de Borja García dirigido a Portu que habría dado vida al Girona.

4

Cote

No logró evitar el centro de Pedro Porro que Stuani aprovechó para marcar el primer tanto, pero estuvo siempre rápido y atento y sacó con la punta de su bota un centro hacia Portu que le habría dejado solo ante Dmitrovic.

4

Joan Jordán

Pese a que en partidos anteriores no había cuajado en el mediocentro, ayer el catalán se salió. Fue el complemento perfecto para Diop y repartió el juego armero con un criterio que hasta ahora no había abundado.

4

Diop

Aunque lo muelan a palos, el senegalés aguanta como un titán. Dio el susto nada más comenzar la segunda parte, pero después de retirarse con ayuda volvió y se mantuvo tan férreo como había estado durante la intensa primera mitad.

4

Orellana

El chileno es impredecible y precisamente por eso genera pánico en las defensas. A veces pierde balones porque se lía él solo pero luego tiene calidad para controlar un envío, evitar que se rebase la línea e inventarse una asistencia.

3

De Blasis

Sacrificó su protagonismo particular para ayudar a sus compañeros de la medular cuando peor lo estaba pasando el equipo. Tuvo una gran ocasión que no pudo concretar, pero tiene el gol en la cabeza y no tardará en conseguirlo.

3

Charles

Transformó con total serenidad el penalti que tuvo que ser confirmado por el VAR, pero después desperdició la oportunidad de anotar el 0-2 al no contactar un centro que Orellana le había regalado en una contra en superioridad.

5

Enrich

Cuando el menorquín es feliz las cosas le van bien al Eibar. En Montilivi estuvo onmipresente, en la contra que falló Charles, en las dos manos que hubo en el área albirroja y sobre todo en el gol que supuso un triunfo de oro.

3

Kike García

No tocó demasiados balones, pero con su presión terminó de ahogar al equipo de Eusebio.

3

Cucurella

Dada su proyección ofensiva, Mendilibar le situó en el extremo y se le vio capacidad para generar peligro .

2

Sergio

Jugó pocos minutos pero aportó serenidad.