Garitano: «Estoy muy contento con la gran imagen que ha ofrecido el equipo»

Como no podía ser de otra forma, Garitano se mostró feliz tras un triunfo que valora más por el gran juego de su equipo. «Hemos jugado un muy buen partido. Hemos ido perdiendo al descanso, pero no lo merecíamos. Hemos seguido igual de determinados en la segunda mitad. Hemos ido a por el empate primero y a por la victoria después, y eso me ha gustado mucho. No nos hemos conformado. Estoy muy contento con la gran imagen que hemos dado. Ha sido nuestro mejor partido fuera de casa».