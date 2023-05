«Vamos a sacar los tres puntos como sea», afirma el Berrocal

La plantilla armera se ejercitó ayer en Ipurua con el ánimo de prepararse a fondo para recibir este sábado, a las 18.30 horas en Ipurua, al Sporting de Gijón. El central Juan Berrocal manifestó ayer que «tenemos que estar todos juntos, más unidos que nunca» y destacó que «en los momentos malos es cuando más nos hacen falta y esperemos que estén aquí. Vamos a afrontar el partido de la mejor manera posible y sacar los tres puntos como sea».

Berrocal, que el año pasado jugó en el Sporting, señala que será «un partido difícil, como van a ser estos dos que nos quedan. Son equipos que tienen prácticamente la temporada hecha y vienen a jugar sin miedo. Vamos a afrontarlo de la mejor manera posible y sacar los tres puntos como sea». El central es claro en sus objetivos y subraya ante todo que «tenemos que ir partido a partido ir a sacar los tres puntos y después ir a por el siguiente» y enfatiza diciendo de que la clave está para subir directamente, «el que mejor resultados saque en estas dos jornadas será el equipo que se lo lleve».

El duelo ante el Sporting es importante para un Eibar que lleva ocho jornadas consecutivas sin ganar, y las dos últimas con derrotas ante Las Palmas y Racing. «Todos los partidos que hemos jugado son finales. Intentas ganar todos los partidos, pero es verdad que, tal y como están las cosas, hay que tomárselo como una final, sacar los tres puntos y esperar» al tiempo que es consciente de que «esto es muy largo, hasta el último minuto del último partido no se sabe cómo va a acabar esto y hay que confiar».

El jerezano deja al margen los cálculos y apuesta por ir jornada a jornada. «Nunca he sido de hacer cuentas y lo veo un error. Lo más importante es el día a día, entrenar bien y cuando llegue el día del partido hacerlo lo mejor posible e intentar ganar». En cuanto al apoyo de la afición, afirma que «tenemos que estar al pie del cañón y les necesitamos. El otro día en Santander fue una pasada y tenemos que estar todos juntos, más unidos que nunca. En los momentos malos es cuando más nos hacen falta y esperemos que estén aquí».

Berrocal confiesa que «estamos al cien por cien» y adelanta que el equipo «se ha rehecho bien» de la derrota encajada en Santander. «Sabemos de la importancia que tiene el partido del Sporting. Mentalmente tenemos que estar más fuertes y más unidos que nunca para afrontarlo. Por la afición y por nosotros, queremos regalarles esa victoria. Trabajamos día a día y nos lo merecemos. Merecemos sacar este partido adelante, sacar el siguiente y soñar». «Tenemos que afrontar esos momentos malos teniendo la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien. Hay muchas cosas que mejorar, si no es así no perderíamos partidos, pero sabemos que estamos haciendo las cosas bien y estamos teniendo también mala fortuna en ciertos momentos en los que nos hace falta», puntualiza y añade que «tenemos que seguir fortificando el trabajo del equipo y seguir adelante». Respecto del Sporting considera que «es un equipo complicado, que no empezó bien la temporada, pero ahora está logrando muy buenos resultados. Es un equipo que tiene prácticamente el objetivo conseguido y vendrán a disfrutar del partido y a sacar los tres puntos, pero con menos presión que nosotros». Berrocal lanza un mensaje en el que afirma que «se puede cien por cien» cara a subir en las dos jornadas de la liga regular que quedan. «Estamos confiados, el equipo está trabajando bien, todos miramos en la misma dirección y hay que confiar».