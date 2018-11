SD Eibar El Valladolid busca «el ADN que el Eibar ya tiene desde hace tiempo» Sergio González avisa que para poder superar a los armeros «no bastará con la buena imagen» que dio su equipo en el Bernabéu L. G. EIBAR. Sábado, 10 noviembre 2018, 08:35

El Valladolid es un recién ascendido, pero en ningún caso es un recién llegado a la categoría. Ha participado nada menos que en 43 ocasiones en Primera y otras 34 campañas en Segunda, por lo que se puede afirmar que es uno de los clubes con más solera de entre los veinte que compiten actualmente. Por eso mismo, no debe extrañar que se haya adaptado a la perfección a la competición y que esté dejando tan buena impresión como la que causó el pasado fin de semana en el feudo del Real Madrid, donde perdió sin merecerlo.

Y pese a ello, Sergio González no las tiene todas consigo ante la visita del Eibar. Sabe que no se puede vivir de las rentas y, aunque en su comparecencia se le insistió mucho para que hablara sobre la cita del Bernabéu, él se empeñó en reconducir las cuestiones hacia el choque ante los armeros, porque como bien dijo «la imagen que dimos no nos va a hacer ganar al Eibar».

Advirtió de que los tópicos que acompañan siempre a los azulgrana son engañosos. «Sorprendería, porque nosotros hacemos los deberes y visualmente no llama la atención, pero el Eibar es de los que más posesión tiene. Es un equipo que te atrae para jugar cuatro contra cuatro en su línea de ataque, no tiene problemas en descargar con su portero para buscar en largo».

Bastante más esquivo resultó a la hora de responder sobre un posible regreso de Pablo Hervías al Valladolid dados los pocos minutos que está teniendo en Ipurua. «El Eibar es un partido complicado, también están Arbilla, Diop... y Mendilibar tendrá un gran recibimiento. Eibar, Eibar, Eibar», declaró inicialmente, aunque ante la insistencia de los medios locales terminó diciendo que «Pablo no está jugando pero el entrenador tendrá sus motivos», aunque también afirmó que «Hervías nos gusta muchísimo, lo tuvimos y le da mucho criterio a la pelota y en las dos bandas tiene mucha proyección ofensiva».

Tiene muy estudiado al Eibar, pero no quiere jugar en función del rival. «No debemos cambiar nada de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí», insistió al hablar de los suyos. «Estamos buscando nuestro ADN y nuestra seña de identidad, que ellos la tienen desde hace años», comentó sobre el Eibar.

Ronaldo, un apoyo

Los jugadores blanquivioletas cuentan con el apoyo de su archiconocido presidente, Ronaldo Nazario, que en un intento de demostrar que no compró el Valladolid solo por hacer un buen negocio, ayer se presentó en el entrenamiento de sus jugadores para transmitirles su confianza.

No sólo acompaña al equipo siempre que puede, sino que también sigue muy cerca la gestión diaria del club y busca que los jugadores le sientan como una persona cercana. Con él en el José Zorrilla el equipo pucelano solo ha perdido ante el Alavés en su estreno como presidente.