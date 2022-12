La Copa Un triste Eibar, eliminado de la Copa Los de Garitano no pueden con el Ibiza Islas Pitiusas (1-0)

El Eibar no dio la talla anoche en Ibiza y quedó sorprendentemente fuera de la Copa del Rey tras caer 1-0 ante un conjunto en teoría inferior, el Ibiza Islas Pitiusas, que juega en Segunda RFEF. Ya había advertido la víspera el técnico armero, Gaizka Garitano, que no quería confianzas ante un equipo aguerrido como el balear, pero el aviso no fue suficiente. La ilusión y fe del conjunto local bastó para superar a un Eibar sin alma y desacertado.

Tras una primera mitad igualada, con el control del partido para los eibarreses, en el minuto 69 llegó el inesperado gol del Ibiza Islas Pitiusas, obra de J.A. Sánchez, que provocó el delirio de su fiel afición. El Eibar, pese a su supuesta superioridad por su mayor categoría y buen momento de forma, no lo demostró. Intentó reaccionar pero sus ataques no prosperaron y se certificó la decepción armera al quedar el equipo azulgrana fuera de los ansiados diesiseisavos de final. Un mazazo que ha de servir para meditar, olvidar rápido y centrarse de lleno en la Liga en busca del ascendo a Primera.