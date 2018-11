S.D. Eibar Kike García: «Los tres puntos de Vallecas son vitales» Kike García en una imagen de archivo durante un entrenamiento / Félix Morquecho El delantero del Eibar destaca que Mendilibar no va a consentir ninguna relajación, «la victoria ante el Real Madrid está olvidada» J.A. REMENTERÍA Miércoles, 28 noviembre 2018, 13:12

El Eibar está metido de lleno en el trabajo de cara al choque de este viernes en Vallecas, a las 21.00 horas, ante un necesitado Rayo Vallecano que lucha por salir de la zona de descenso. Los armeros centrados y firmes en este choque no dan síntomas de estar viviendo del pasado, más concretamente de la victoria histórica en Ipurua ante el Real Madrid por 3-0. «Ese triunfo está olvidado. Nos dimos una buena alegría ganando al Real Madrid, pero es pasado. Está olvidado. Somos conscientes de que son tres puntos más», ha dicho el delantero Kike García, autor del tercer gol ante los madridistas.

El conquense es claro y advierte que de cara a la permanencia «con 18 puntos, que son los que tenemos ahora, no nos mantenemos. El Rayo es de nuestra liga, el viernes tenemos otro partido duro y complicado y vamos a ir con nuestras armas para sacar algo positivo en Vallecas».

Ganar al Real Madrid es realmente llenarse de gloria, pero con eso no basta en el fútbol, pero ahora lo más importante son los tres puntos de Valllecas. «Los tres puntos de Vallecas para nosotros son la vida y para ellos también. Si los conseguimos, nos metemos en los 21 puntos. Vamos a ver cómo se presenta el partido, pero iremos con nuestras bazas, como siempre, con personalidad y hacerlo bien».

Kike García ha dicho que el equipo no está relajado, «porque el míster no lo va a consentir, para nada estamos relajados. Nuestra liga es el Rayo Vallecano, estos equipos son de nuestra particular competición. Contra el Madrid nos jugamos puntos, tal vez en principio cuentas menos con ellos y sí con los de Vallecas. Vamos a enfrentarnos al Rayo con toda la seriedad del mundo».

Vallecas es un campo similar al de Ipurua. A priori puede parecer que favorezca al Eibar, pero para el ariete nada de eso es cierto. «Está claro que son de una dimensiones similares a nuestro campo y que nos podemos desenvolver bien, pero es un partido diferente porque ellos juegan con su público. Nosotros vamos a hacer nuestro fútbol, somos fuertes, y no vamos a cambiar, lo haremos como siempre, vamos con la idea de ganar», ha manifestado Kike García.

Para García se está asistiendo a una Liga muy reñida. «Los dos grandes, Barcelona y Real Madrid, han caído con equipos a priori con los que no esperarían hacerlo. En el caso del Barça, ante el Leganés y el Real Madrid ante el Alavés y nosotros, cierto es que es una liga atractiva, bonita, ha pocos puntos de margen. Nosotros somos conscientes de quiénes son nuestros rivales y el Rayo es uno de ellos», ha considerado Kike García.

El Rayo puede estar ansioso por conseguir la primera victoria en su casa. Es muy sabedor de esta circunstancia Kike García, que dice que «estará con ganas, con ansias de ganar y van a ir a muerte. Para el Rayo jugar ante el Eibar es un partido que pueden considerar como ganable, sabemos que nos vamos a topar con un rival duro, complicado, y vamos a estar preparados».