Tres puntos para ganar y soñar

Ha llegado la peor jornada de esta apodada 'Liga Hipertensión', no apta para cardiacos, y mucho menos para los aficionados del Eibar. Los dirigidos por Joseba Etxeberria no dependen de sí mismos para tener asegurada su plaza en Primera División, al menos por la vía corta y menos farragosa. Necesitan que, en este día de pinganillo, radio y notificaciones, el Leganés pierda en Butarque contra el Elche, que no se juega nada. Siempre, claro está, que mantengan la ventaja en el marcador de Ipurua contra el Real Oviedo, que sí puede perder su asiento en el play-off de ascenso. Por debajo, el peligro lo trae el Espanyol, que puede privar al conjunto azulgrana de esa posición privilegiada. En caso de mantener la tercera plaza, el Eibar tendría el derecho de jugar la vuelta de la final en casa.

Esta tarde, a las 18.30 horas, más que nunca la afición debe estar con sus jugadores, una unión que no debe romperse bajo ningún concepto. El silencio no estará permitido ni con la voz rota. La situación requiere que la hinchada dé esa energía extra que permita empujar al conjunto armero a la gloria, a la consecución de sus objetivos. A cumplir su papel y cerrar la clasificación con 71 puntos, a la espera de que el empate en la tabla con el combinado madrileño se produzca y permita al Eibar volver, en su tercer intento, a Primera División.

Como suele decirse, a la tercera va la vencida y por ello el club se ha asegurado de que se cumpla el lleno en el estadio y que solo los más fieles tengan el privilegio de unirse a la celebración o, de lo contrario, apoyar a los entrenados por el técnico elgoibarrés. El ambiente será inmejorable tanto dentro como fuera del campo, a pesar de que LaLiga no haya permitido al Ayuntamiento la colocación de una pantalla gigante en la plaza Untzaga para seguir el enfrentamiento.

La esperanza de que suceda el milagro pasa por vencer al Real Oviedo; cualquier otro resultado puede acabar con la bajada al cuarto puesto en la tabla. Habrá que contener las ganas y que los jugadores no noten que la grada conoce cómo van el resto de rivales. Tal vez lo mejor sea prestar total atención a lo que suceda en el terreno de juego y dejarse de distracciones.

En los últimos dos partidos del Eibar ejerciendo como local, el Real Oviedo ha perdido por 1-0, en la pasada campaña gracias al tanto de Nolaskoain. Será el tesón de los grandes nombres, el valor de aquellos que ocupen los puestos dejados por las bajas y la fraternidad entre equipo e hinchada lo que permita que los tres puntos valgan un ascenso.