Tres eibarresas, a la selección de Euskadi DV Jueves, 29 noviembre 2018, 08:25

La sección femenina del Eibar no deja de reportar buenas noticias. A la alegría por el noveno triunfo obtenido por el conjunto que milita en Segunda División se ha sumado la convocatoria de tres jugadoras eibarresas para la selección de Euskadi. Se trata de Marta López de Gereñu, incluida en la lista del combinado sub 17, así como Oihana Agirregomezkorta y Alaitz De Castro, que formarán parte del equipo vasco sub 15.