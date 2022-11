«Trataremos de hacer un buen partido y seguir adelante», confiesa Garitano

El Eibar afronta este domingo ante Las Rozas de Tercera División, a las 12.00 horas, su primer partido de la Copa perteneciente a la primera ronda. Jugará en Navalcarbón, campo en el que jugó hace dos temporadas ante el mismo rival al que apeó al ganarle por 3-4. El bombo ha querido emparejar a ambos equipos en esta nueva edición del torneo del 'ko'.

Garitano confiesa que le gusta esta competición, «a mí me gusta mucho». «Es verdad que nuestro objetivo es la Liga y que hacemos todo en función de eso, pero al ser en fin de semana sin Liga trataremos de hacer un buen partido y de seguir adelante, porque nos vendrá bien para seguir con nuestra racha y para tener a todos enchufados», señala el preparador armero.

Es una competición en la que suele darse minutos a los menos habituales, pero en el Eibar todos han tenido sus minutos, excepto el portero Cantero. «En este caso no hay jugadores sin minutos. Ríos Reina podría volver, pero los demás no. En nuestro caso están jugando todos. Puede ser una gran oportunidad para que Vadillo juegue de inicio y para que Ríos pueda ir entrando», destaca Garitano.

Las Rozas lleva ganados sus tres últimos partidos, tras un inicio de liguero dubitativo ha reaccionado. El técnico armero reconoce que se trata de un rival que «estará muy motivado ante un rival de categoría superior» y entiende que la hierba artificial en el campo de Las Rozas «iguala más las categorías, porque condiciona mucho en juego». Garitano remarca que «es muy difícil plasmar en el juego la superioridad técnica» y matiza que la adaptación al terreno es clave, «a ver cómo nos adaptamos. Tenemos que estar concentrados e igualarles en intensidad. Tenemos que demostrar nuestra calidad. El año pasado en Gernika ganamos pero no nos adaptamos a la hierba artificial».

Nada de confianzas

«Cuando juegas ante uno de menor categoría lógicamente eres el favorito y debemos demostrar que somos mejores. Estamos con ganas de estrenarnos en esta competición. No podemos confiarnos, salir confiados es un riesgo. Solemos salir muy enchufados. El único miedo es la hierba artificial, que lo iguala todo más. No será fácil ganar. A ver cómo nos adaptamos. Cuando se juega a un partido nadie gana fácil. Es una competición muy bonita y más al jugarse en este formato. Darle mucha seriedad e igualar», puntualiza el responsable del banquillo eibarrés.

Ríos Reina y Vadillo

El lateral izquierdo Ríos Reina y el extremo izquierdo Vadillo, que no han tenido minutos en la liga por mor de las lesiones, pueden jugar, «la idea es que jueguen los dos. Lleva tiempo entrenando con el grupo y Vadillo también ha ido cogiendo regularidad. Jugarán hasta que aguanten. Si todo va bien para ir recuperando gente».

Jugadores del filial CD Vitoria

El CD Vitoria en Tercera no tiene competición liguera y es probable que Garitano cuenta con algún jugador del filial, «al ser fin de semana tenemos gente del primer equipo. No me gusta poner gente del filial para que no vuelva a jugar. Para mí son balas del filial. Vendrá alguno y jugará, pero siempre con la idea de pasar de ronda. No tengo miedo de meterlos, pero no como relleno porque eso no es dar oportunidades».