«Con trabajo e identidad podremos mantener la buena dinámica en la que estamos ahora»

Los ánimos siguen por todo lo alto en el primer equipo femenino del Eibar tras la victoria del pasado fin de semana en Ipurua frente al Sevilla, tal y como lo ha explicado el entrenador Yerai Martin en la rueda de prensa previa al partido ante el Sporting Club de Huelva. El equipo está disponible al 100% para el partido de esta tarde a las 16.00 horas en la ciudad onubense, lo que sirve, como ha indicado en ocasiones previas, para que la dinámica del día a día sea positiva y competitiva dentro del equipo.

A pesar de haber goleado por 3-0 al Sevilla, Yerai Martin ha explicado que en seguida se pusieron manos a la obra pensando en el próximo ya en el próximo reto, el de hoy en Huelva. «El fútbol no tiene memoria y el último partido no te vale para nada si te pones a pensar y preparar en el siguiente, hay que prepararlo y no hay tiempo para relajarse».

Sin embargo, ha recalcado que tiene la suerte de contar con un equipo que es «constante, cuando los resultados son buenos y también cuando no lo son tanto».

El entrenador armero no ha querido meterse en matemáticas, ya que quedan muchos puntos en juego para acabar la temporada. «Todavía son 21 los puntos que nos jugamos, y es cierto que estamos en un momento, por parte de trabajo y resultados, muy positivo, pero el camino es largo y tenemos que mantenernos constantes en el trabajo; los equipos de abajo también están haciendo un gran trabajo y consiguiendo puntos, así que debemos estar a lo nuestro».

A pesar de todo, también es cierto que el equipo está cada vez más cerca de lograr el objetivo. «Estamos en la recta final, haciendo un gran trabajo y tenemos que seguir así hasta el final para mantenernos en esta dinámica, y con identidad estaremos más cerca de lograrlo».

Respecto al rival, el Huelva está cambiando en los últimos encuentros, con resultados mucho más ajustados y derrotas por la mínima, aunque sigue siendo el colista con una gran diferencia. «Es un equipo competitivo, y no va a ser un partido nada fácil, aunque tenga pocos puntos no significa que por ello vaya a ser más fácil, solo hay que ver qué resultados han tenido en los últimos cinco encuentros».

El desenlace, esta tarde a partir de las 16.00 horas en el Estadio Antonio Toledo de Huelva.