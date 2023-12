El susto de la Copa del Rey debe servir de acicate para los armeros en liga

Pueden pasar los días pero el susto de la eliminación en la Copa del Rey frente a un Melilla colista en Primera RFEF crecido no se disipa tan fácilmente. Un grandioso Yoel salvó la papeleta de un Eibar que fue certero en la tanda de penaltis, y en el que el penalti señalado sobre Mario Soriano fue convertido por Quique. Joseba Etxeberria probó con jugadores de menor uso y la fórmula, aunque arriesgado, puede servir de acicate para toda la plantilla del Eibar. Y es que la Liga Hypermotion, al igual que el torneo del KO, no está diseñada para conceder un respiro.

Cualquier mínimo error mañana contra el Andorra en Ipurua puede condenar a los armeros a privarse del ascenso directo, a tan solo dos puntos y con Sporting de Gijón, Real Valladolid, Espanyol y Racing de Ferrol en la terna. Cualquier otra opción obliga a alargar el calendario con cuatro encuentros más.

Dicho esto, el Eibar se está preparando a puerta cerrada, ayer viernes en Ipurua y hoy por la tarde, a las 16.00 horas, en las instalaciones de Atxabalpe. En la convocatoria de Etxeberria no estará Berrocal, expulsado con roja directa en el partido frente al Villarreal B.

El planteamiento pasará por dominar el encuentro en casa y no conceder ocasiones a un Andorra que, aunque no ha marcado en los últimos cinco partidos –Real Valladolid, Atlético Astorga (copa), Racing de Ferrol, Villarreal B y Burgos– y no ha ganado en sus visitas más que en una ocasión y frente al Leganés –actual líder de Segunda–, puede poner las cosas difíciles si el equipo no reacciona a tiempo. Pasó frente al filial del submarino amarillo tras el gol anulado a Stoichkov y sucedió este jueves en Copa del Rey con el tanto inicial del Melilla.

Los visitantes mañana en Ipurua, que se medirán a partir de las 18.30 horas al Eibar, tienen 21 puntos y quieren huir cuanto antes de los puestos cercanos al descenso para evitar la desesperación en la vuelta. Mismo caso para los armeros, solo que con el objetivo de ser equipo de Primera. Duelo vibrante por tanto en el que la afición será fundamental.