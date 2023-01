Garitano: «Suele ser difícil ganar dos seguidos en casa, pero lo intentaremos»

El Eibar afronta este domingo su segundo partido consecutivo en Ipurua a partir de las 14.00 horas ante el Málaga, el anteúltimo clasificado. Una gran oportunidad para seguir manteniendo el liderato en un Ipurua inalcanzable, donde nadie ha ganado. Garitano no podrá contar con el sancionado Nolaskoain. Correa, que cumplió su partido de sanción ante el Ibiza la pasada jornada, está lesionado y tampoco estarán por lesión el centrocampista Aketxe y el delantero Blanco Leschuk. Además Quique González es duda.

«Suele ser difícil ganar dos seguidos en casa, pero lo intentaremos. Sería muy importante sumar otro triunfo, porque cada vez que ganas das un gran paso hacia el objetivo. A ver si con nuestro juego y la ayuda de la afición podemos darnos una alegría», señala Gaizka Garitano.

Ante un Málaga que llega con varios refuerzos en el mercado de invierno, el entrenador armero afirma que, «viendo su plantilla ves que está diseñada para subir. Partieron como favoritos, aunque no han tenido una buena trayectoria. En los dos últimos meses han elevado su nivel y no será nada sencillo, porque ningún partido lo es». Además resalta que en la última jornada, ante el colista Ibiza, «hicimos muchas cosas bien, pero cuando nos pusimos por delante nos costó mucho mantener el balón. Siempre hay cosas que mejorar pero creo que el equipo hace muchas cosas bien. Hay que tener en cuenta que hay un rival enfrente».

Garitano destaca que por ser el Eibar no da puntos, «siempre digo lo mismo. Antes no éramos favoritos y ganábamos. Es cierto que el nombre no da puntos. La clasificación muestra una diferencia, pero de primeras el Málaga partía como favorito al principio y mira dónde está. Les cuesta ganar, pero han empatado muchos partidos».

Arana estará en la convocatoria

En cuanto al nuevo delantero Arana, llegado en este mercado invernal y que, en principio, será el único fichaje si no hay contratiempo alguno, confiesa Garitano que «estará en la convocatoria» dado que «le he visto bien. Aunque no ha jugado mucho no ha estado parado. Ahora está en proceso de adaptarse al equipo y a los compañeros y necesitará un tiempo para acoplarse. Tendrá que intentar ganarse un puesto. Es un jugador que nos gusta.

El que no estará es el centrocampista Aketxe, quien estuvo mucho tiempo lesionado en el tobillo y ha estado mermado y, justo cuando estaba cogiendo el ritmo, se ha vuelto a lesionar, sufre rotura de fibras y tiene para semanas. Tampoco estará Blanco que sufrió un golpe en el pie en la copa y tiene un hueso roto. Está con escayola y, aunque está mejorando, es baja. Por su parte Quique está enfermo.

En lo que respecta al liderato, el preparador armero afirma que, «no miramos mucho si estamos líderes, porque ahora mismo no hay muchas diferencias. Nos gusta estar primeros y queremos seguir ahí. Miramos más a la preparación de los partidos, a prepararlos como si fueran finales para tratar de ganarlas. Lo importante es estar en ese grupo de cabeza».

El efecto Ipurua

Ipurua señala Garitano, «nos da mucha fuerza» y apunta que «llevamos año y medio haciendo las cosas bien aquí, pero todos los partidos son complicados y ante el Málaga también lo será. No podemos bajar los brazos, tenemos que seguir apretando. La diferencia de potencial no es la que refleja la tabla. Tenemos el máximo respeto. Tienen un entrenador con muchísima experiencia y ya están encontrando el camino. Creo que en la segunda vuelta va a sacar muchos más puntos que en la primera. Tenemos que hacer que no le lleguen muchos balones al área a Rubén Castro porque, si no es el mejor de la categoría, estará entre los mejores. Cada vez que coge el balón, casi siempre acaba en gol. Tenemos que hacer que no se encuentren cómodos en el centro del campo. El partido de la primera vuelta no sirve de referencia porque han cambiado mucho desde entonces».