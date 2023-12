Stoichkov, azulgrana hasta 2026

Un regalo de Navidad anticipado. El Eibar anunció el martes por la noche la renovación de Stoichkov hasta 2026. El jugador gaditano terminaba contrato en junio de este próximo año, y a pesar de las ofertas de otros clubes, de la máxima categoría entre otros, ha decidido sellar su acuerdo con las filas armeras por dos años más.

La rúbrica ha llegado previo al partido frente al Sporting de Gijón, en un momento en el que el equipo no está dentro de los puestos de ascenso directo. Sin embargo, Stoichkov confía en el proyecto del Eibar y quiere cumplir en esta casa su sueño: poder jugar en Primera. «Confío mucho en este equipo. Es verdad que ahora no están saliendo bien las cosas, pero le vamos a dar la vuelta, seguro. Si no, no hubiese renovado. Mi idea y mi sueño es jugar en Primera División y yo creo que este año podemos hacer cosas grandes», declaraba en la entrevista posterior a la firma del contrato.

Unas palabras muy importantes teniendo en cuenta que Juan Diego Molina, alias Stoichkov, cumplió 30 años el pasado 5 de noviembre. Siguiendo las medias de retiro de los jugadores, está en una de sus últimas temporadas a pleno rendimiento, por lo que demuestra su compromiso y entrega como ya lo hizo con anterioridad.

Desde su llegada en 2021 fue titular indiscutible en el esquema de Gaizka Garitano, y durante esta temporada es un fijo también para el técnico Joseba Etxeberria. Su garra en cada pelea por la pelota y su tesón en la búsqueda del gol, además de su deber con el club armero cuando más le ha necesitado ha hecho que se gane el cariño de la afición del estadio de Ipurua. A ellos también manda un mensaje: «Quiero darle las gracias a la afición, gracias a ellos también estoy tomando esta decisión. Me siento muy querido aquí. Tenéis Stoichkov para rato».

Sin embargo, su firmeza a la hora de renovar no ha sido solamente por razones futbolísticas, también ha influido su familia. «Tanto mi familia como yo estamos muy contentos de estar aquí. El club siempre nos ha tratado de maravilla, y entonces era una decisión fácil. Estoy contento de poder seguir aquí por mucho tiempo».

Más de 100 partidos

El pasado 5 de diciembre Stoichkov cumplía 100 partidos vistiendo la camiseta armera. Durante ese tiempo ha logrado el récord del gol más rápido de Segunda División –contra el Amorebieta, 1-0 en la 2021/2022–, y en total ha firmado más de 40 goles desde su llegada a las filas azulgranas procedente del Mallorca en julio de 2021.

En su primera campaña el extremo cosechó 21 goles en 40 partidos, siendo el tercer mejor Pichichi de Segunda. La temporada siguiente, en la 2022/2023, el gaditano bajó los registros a pesar de jugar 43 partidos; obtuvo 13 goles, siendo igualmente el tercer mejor goleador en la categoría.

Un gran 'fichaje' para que lo que resta de temporada y un activo más para la reñida pelea por el ascenso a Primera. Pero sobre todo, una garantía a las puertas del mercado de fichajes de invierno, cuando muchos equipos tantearán al jugador.