Gaizka Garitano demostraba estar contento con el triunfo. A la hora de analizar el desarrollo del partido confesó que «ellos han empezado bien y en la primera jugada nos han hecho gol, después hemos tenido seguido otra ocasión y no hemos aprovechado para marcar». El entrenador armero entendía que su equipo se rehizo bien tras el gol de Brando, «incluso en el primer tiempo tras el gol del Málaga hemos reaccionado bien y hemos estado bien» y añadía que después de la expulsión de Escassi su equipo tuvo «paciencia» para jugar «contra diez e ir poco a poco haciendo ocasiones de gol».

El responsable del banquillo armero se sinceraba, mostraba su alegría. «Estoy muy contento, no solo por la victoria, sino también por la reacción del equipo y la imagen que ha dado en un partido difícil, en un campo realmente complicado y frente a un buen rival».

Garitano, cuestionado por el resultado y por la actuación del colegiado, respondía que «el resultado me parece justo y en cuanto a las decisiones arbitrales ha habido varias y no voy a entrar a valorarlas, no he visto ninguna clara desde el banquillo, ni el gol nuestro anulado, ni la expulsión, no he visionado ninguna en la televisión, en este aspecto no puede decir nada».

El técnico armero sí entendía que la expulsión de Escassi pasada la media hora «fue la jugada clave del partido». «Al final quedarte con diez es mucho, no puedo valorar la jugada pero el Málaga al quedarse con uno menos durante mucho tiempo nos ha dado ventaja, pero también ha sido una ventaja buscada en acciones nuestras».

Corpas, satisfecho

José Corpas, autor del empate al transformar el penalti cometido sobre él, reconocía que «sabíamos lo que teníamos que hacer en un campo difícil y ante un buen equipo que venía haciéndolo bien. Hemos superado el gol de ellos y, visto lo visto, somos los justos vencedores. Hemos estado bien, en ningún momento nos hemos tambaleado. Todos los partidos son finales ahora, tenemos que disfrutar y pensar en el Zaragoza».