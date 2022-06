La afición armera ha estado por encima de todo, volvió a demostrar ayer su grandeza, su comunión con el equipo, su espíritu abnegado. Cuando el colegiado canario Pulido Santa pitó el final del partido, de la prórroga, que no era otra cosa que la despedida del ascenso a Primera, la reacción de Ipurua entre lágrimas fue vitorear a sus jugadores y cantar el ¡Volveremos a Primera!. Los jugadores reconociero el esfuerzo de su afición que estuvo todo el partido con los hombres de Garitano, apoyando incansablemente, animando hasta el último segundo.

Segundo golpe moral, duro, en una semana. Si el domingo pasado en Alcorcón se esfumó el ascenso en el tiempo de descuento en el minuto 91, a cuatro de concluir, ayer se repitió la historia. Empezar la prórroga y al minuto Stuani marca el gol de la victoria gerundense. Salvo el triunfo de la ida en Montilivi, la afición eibarresa apenas ha tenido tiempo para creer firmemente. El destino se ha cebado con el Eibar y su afición, dos domingos para olvidar, para pasar página y renacer.

Las claves Sorpresa El gol de Borja García a los 57 segundos hizo que la afición enmudeciera, se mostrara incrédula

Reacción La afición estuvo todo el partido animando a su equipo y metió gran presión en la prórroga

Un día menos intenso La jornada de ayer en Eibar fue más tranquila, antes del partido no se vivió con tanta emoción

Horas antes del partido el ambiente que se respiraba en Eibar era de calma, nada que ver con el frenético nervio vivido quince días antes frente al Tenerife, y ni mucho menos con lo presenciado en el seguimiento ante el Alcorcón. Ayer realmente distaba mucho, se asemajaba más aun duelo en Primera. La sombra de la desolación causada por esa inolvidable derrota encajada ante los alfareros, que fulminó muchas ilusiones y que resultará ser una herida difícil de restaurar va a pervivir en la ciudad, en el colectivo eibarzale. En los aledaños de Ipurua, Jorge Rubio, presidente de la peña Mandiola, y Sasinka Astarloa, miembro de dicha peña, tomaban su café acompañados de Pedro López, hostelero del bar Egoki. Tanto Jorge como Sansika coincidían en que el ambiente a lo largo del día de ayer no tenía nada que ver con lo vivido ante el Tenerife el día que se jugó en Ipurua ni con lo vivido el pasado domingo frente Alcorcón. También en sus manifestaciones hablan de que había que tener los pies en el suelo.

En el partido el gol a los 57 segundos de Borja García dejó a la grada enmudecida, sin respiración, pero inmediatamente reaccionó. Desde la localidad donde se ubica la peña Eskozia La Brava, que en este ocasión no desplegaron ningún tifo, ni pancarta alguna, se reaccionó para levantar el ánimo. El speaker de Ipurua, Alex Riaño, lo intentó en momentos como los lanzamientos de córner, el clásico aplauso masivo enlatado. Antes de empezar, con los sones de la canción 'Freed from desire' de Gala ponía Ipurua en pie y, tras la finalización, lanzó su apoyo al equipo. Los nervios estuvieron a flor de piel todo el partido, especialmente en la prórroga y sobre todo a raíz del gol de Stuani y con el tiempo que tardó el VAR en dar por bueno el tanto del uruguayo. Un final no deseado tras el esfuerzo de unos seguidores que han puesto todo de su parte. En la grada de Ipurua se pudo ver a José Ignacio Garmendia, mítico portero armero, al extécnico Mendilibar y, saludando a la afición, el delantero del UD Levante José Luis Morales 'El comandante', uno de los protagonistas del ascenso a Primera en la temporada 13/14. Ipurua se despidió de la temporada entre sollozos, un final nada deseado.