Sumar. El Eibar no pudo traerse los tres puntos en un partido rocoso. Hizo méritos, tuvo ocasiones, pero no las materializó. Todo lo que sea ir incrementando el casillero de puntos no está mal. Los armeros seguirán siendo segundos una jornada más que les vale para seguir creyendo. Cuatro puntos en dos partidos es un buen botín. Sigue sumando,