Sergio Álvarez: «Puedo jugar de central en Anoeta porque estamos pocos efectivos» Imagen de archivo de Charles y Sergio Álvarez / ASKASIBAR Sergio Álvarez podría jugar de central en Anoeta si Pedro Bigas no se recupera a tiempo J. A. REMENTERÍA Miércoles, 10 abril 2019, 13:41

Sergio Álvarez ha cobrado protagonismo desde la pasada jornada en la que jugara de titular en el centro del campo y acabara de central ante la baja de Ramis. Es uno de los candidatos a ocupar la zaga en el caso que Ramis y Bigas no estén disponibles. En ese caso, Álvarez formaría pareja junto a Paulo Oliveira.

El asturiano, jugador con el que apenas ha contado Mendilibar en lo que va de liga, llegó al plantel armero como sustituto de Dani García, pero tanto Diop, Escalante como Jordán han conformado la línea de pivotes, salvo en el último partido ante los madridista que jugó en una terna completada con Jordán y Escalante.

El club armero abonó algo menos de cuatro millones de euros por Sergio Álvarez al Sporting de Gijón el pasado verano. Firmó para cuatro campañas y por ahora es el fichaje más caro de la historia del Eibar superando los 3,8 de Paulo Oliveira.

Sergio Álvarez, que se estrenó de central circunstancial en el Bernabéu, entiende que son contratiempos a los que hay que adaptarse. «No me toca más que aplicarme en esa posición e intentar cumplir de la mejor manera posible». Es consciente de que este domingo en Anoeta en el derbi ante la Real Sociedad puede verse nuevamente en la posición de central. «Puede ser porque estamos con pocos efectivos», ha dicho.

En el entrenamiento de miércoles en Atxabalpe solo ha entrenado Oliveira como central específico. Ni Ramis ni Bigas han estado con el resto de sus compañeros. «A ver cómo evolucionan ambos, vamos a esperar si se recupera Pedro Bigas, pero si Mendilibar me dice que tengo que jugar, pues tendré que hacerlo, aprender los automatismo», ha explicado.

A juicio de Sergio Álvarez hay que sumar puntos. No será fácil hacerlo en Anoeta. «Evidentemente tenemos 39 puntos y ellos 40, pero considero que tenemos que sumar algo más. Hay puntos para jugar y hay que sumar el máximo, estamos compitiendo y tenemos que seguir así, no dejarnos llevar y ser ambiciosos».

Sobre el partido contra la Real Sociedad, el asturiano no lo califica como «el más especial del año» pero sí cree que es «uno de los más especiales». Es consciente de que se «trata del derbi de esta tierra y seguro que habrá desplazamiento de afición. Nosotros afrontamos con ilusión este choque ante un gran rival y en un gran campo. Es un partido difícil ante un gran equipo. La Real Sociedad está haciendo una temporada irregular pero sin duda es una de las mejores plantillas que hay en Primera. Tiene jugadores de calidad en su parte ofensiva. Afrontamos el partido con mucho respeto pero con las señas de identidad que nos caracterizan».

Sergio Álvarez también ha destacado que el hecho de no estar William José les «favorece porque es un gran jugador. Personalmente, me gusta y es fuerte. Es positivo para nosotros que uno de los mejores jugadores de la Real no esté».

Fuera de casa, el Eibar solo ha ganado un partido y este domingo buscará mejorar la estadística. En este sentido Álvarez ha admitido que «trataremos de mejorar en ese aspecto, hemos empatado muchos partidos y solo hemos ganado uno. Trataremos de ser más ambiciosos y lograr alguna victoria más. Trataremos de ser el Eibar en Anoeta, iremos con nuestras señas de identidad».