El centrocampista Sergio Álvarez en el partido jugado en Ipurua ante el Sporting de Gijón / askaSIBAR

Sergio Álvarez | Jugador de la SD Eibar «El liderato no nos pesa, porque es dónde queríamos estar y seguir» El asturiano retorna a la que fue su casa asentado en un once en el que no encontró sitio en sus tres anteriores campañas como armero