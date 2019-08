S.D. Eibar Sergio Álvarez: «Venimos trabajando para que se puedan ver nuestras señas de identidad» Sergio Álvarez persigue a Ávila en el partido frente al Osauna. / EFE El polivante jugador destaca que van ante el Atlético de Madrid con la idea de «sacar algo positivo» J. A. REMENTERÍA Miércoles, 28 agosto 2019, 13:44

El polivalente Sergio Álvarez ha destacado en las dos primeras jornadas, ha jugado de centrocampista, lo hizo en Mallorca con nota alta y, la pasada jornada, en El Sadar, volvió a brillar como defensa central por la derecha. El asturiano tiene motivos para estar satisfecho. Hasta el momento es uno de los hombres en los que Mendilibar tiene depositada mucha confianza. Llegó la pasada temporada procedente del Sporting de Gijón, no tuvo protagonismo hasta el final, aunque, lo que jugó, cumplió con creces en su cometido.

Se muestra satisfecho por el punto logrado en casa de Osasuna. «Puntuar siempre está bien y el punto logrado en El Sadar hemos de darlo por bueno. Al equipo le falta aún por ajustar muchas cosas, cierto es que aún no se ha visto su mejor versión, todos los comienzos suelen ser difíciles. Venimos trabajando para que se puedan ver la señas de identidad que caracterizan a este Eibar de Mendilibar».

Este domingo se visita una complicada plaza donde espera el Atlético de Madrid. «Somos conscientes de que se trata de un choque difícil, pero estamos entrenando con ilusión, y vamos a afrontarlo con humildad y con la idea de sacar algo positivo», dice el armero.

Sergio Álvarez ha demostrado su capacidad de adaptación, siempre jugó de pivote pero en el Eibar ha pasado, cuando lo requiere el técnico, a la posición de central, «algo nuevo para mí, pero me voy amoldando poco a poco. Nunca había jugado en la zaga, pero estoy satisfecho porque, personalmente, me ha servido para evolucionar, quizá no había fomentado unas características que tenía y, realmente, me encuentro a gusto. Todo lo que sirva de aprendizaje y de ayuda al equipo, está bien. Me adapto lo que me diga el míster».

Del Atlético de Madrid, el asturiano solo tiene palabras de elogio. «Ha empezado ganando los dos partidos, tiene un gran físico y calidad. El año pasado puntuamos en el Wanda Metropolitano, y en Ipurua se lo pusimos complicado. Sabemos que es una empresa dura, pero vamos con la ilusión de sacar algo positivo. Veo que el Atlético ha hecho un gran equipo con aspiraciones de estar muy arriba», ha concluido Álvarez.