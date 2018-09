Sergi Enrich: «Tal y como ha ido el partido el empate nos sabe a poco» Domingo, 16 septiembre 2018, 09:35

«Veníamos con mucha ilusión de sacar algo positivo, aunque siendo realistas de la dificultad de puntuar en el Metropolitano. Todo el equipo ha hecho un gran trabajo para lograr este resultado, y Marco (Dmitrovic) ha sido fundamental. Nos vamos satisfechos, aunque tal y como ha ido el partido el punto nos sabe a poco. Hemos defendido muy bien y corrido mucho y creo que al final hemos acusado el esfuerzo. Tras la lesión de la temporada pasada me he encontrado bien, he salido con ganas y he podido marcar».