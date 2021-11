Jueves, 11 noviembre 2021, 07:09

Sergi Enrich, ahora en la Ponferradina, ha confesado en declaraciones a Radio Marca que «hace tres o cuatro meses», tras la negativa del Schalke 04 a ficharlo, «quería dejar el fútbol. No estaba bien, no tenía ilusión por volver a jugar y salí muy dolido del Eibar. Fue un mercado muy raro, muy difícil, no encontraba esa ilusión y después volvieron a salir cosas a raíz de la negativa del Schalke a ficharme. Lo pasé mal. No lloré, pero sí que me decepcionó todo mucho y no tenía ganas de jugar».