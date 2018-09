SD Eibar El serbio firma once intervenciones que valen cuatro puntos Martes, 18 septiembre 2018, 08:25

Tras un preocupante inicio con dos derrotas consecutivas ante el Huesca y el Getafe, el Eibar ha conseguido sumar cuatro puntos gracias al triunfo obtenido en el derbi ante la Real gracias a los goles marcados por Cardona y Charles, y al empate firmado en el feudo del Atlético tras el tanto que Enrich marcó a escasos minutos para el final. Sin embargo, esa cifra no campearía en su marcador de no ser por las once decisivas intervenciones que el serbio ha realizado en los dos partidos. Él fue el que protegió la victoria ante los donostiarras al repeler un remate a bocajarro de Juanmi en la segunda mitad, y sus diez paradas en el Wanda mantuvieron al equipo vivo hasta el disparo de Garcés.