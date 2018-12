Eibar «Tengo la sensación de que hemos podido ganar el partido» Mendilibar recrimina al linier que no indicase al árbitro que el derribo a Cucurella era de tarjeta. / EFE Andoni Azkargorta asegura que la jugada que ha motivado la protesta y expulsión de Mendilibar le ha parecido «que sí era de tarjeta roja» DV Sábado, 22 diciembre 2018, 21:19

Andoni Azkargorta, ayudante de José Luis Mendilibar, ha sido el encargado de atender a los periodistas en la sala de prensa del Villamarín tras el final del partido debido a la expulsión del primer técnico. En su análisis, el de Antzuola ha destacado que se ha ido de Sevilla «con la sensación» de que el Eibar podía haber ganado al Betis».

Ha asegurado que «en la primera parte el Betis le ha cogido al Eibar los pases entre líneas y ha creado peligro», pero que en la segunda «se han ajustado las cosas» y el equipo «ha superado al rival», por lo que ha insistido en que, además del empate, han hecho «méritos» para lograr el segundo gol.

«Ha sido un partido duro, trabajado, en el que los dos equipos hemos jugado de tú a tú y ambos queriendo ganar», ha señalado el ayudante de Mendilibar. «Al final, el resultado ha sido una pena porque en la segunda parte hemos hecho ocasiones claras como para haber ganado el partido. Es un buen punto ante este rival, pero tengo la sensación de que hemos podido ganar el partido», ha añadido el antzuolarra.

Además, ha explicado que «en la primera parte sabíamos que nos iba a costar ajustar la presión porque ellos entre líneas tienen peligro. Sin embargo, en la segunda el equipo ha apretado arriba, ha trabajado bien entre líneas, sin distancias, y siempre cerca de su portería. Gracias a eso hemos tenido ocasiones para ganar, pero las hemos desaprovechado».

Preguntado por la jugada que ha motivado la protesta y posterior expulsión de Mendilibar, en la que se ha pedido que se le mostrara la tarjeta roja a un jugador del Betis por hacer falta en una acción clara de gol, ha relatado que ha sido un lance que «no ha beneficiado» a su equipo. «Ellos interpretan que no es roja, a mí me ha parecido que sí era de expulsar, pero no hemos pedido interpretaciones. Ellos interpretan eso y es un lance más del juego que no nos ha beneficiado en este caso», ha dicho, sin evitar puntualizar que después no han pedido explicaciones a los colegiados.

Azkargorta también ha hablado de las sensaciones con las que el Eibar se va a este parón navideño. Ha reconocido que «quizás se nos ha escapado algún punto que otro, pero el equipo está bien y nos vamos con buenas sensaciones. Si seguimos en esta línea, estaremos bien porque cuesta sumar en los campos. La gente está trabajando bien», ha añadido.