Seis expulsados en el Aurrera de Ondarroa-CD Vitoria al finalizar el partido

El triunfo 0-1 del CD Vitoria en Zaldupe ante el Aurrera de Ondarroa en el tiempo de descuento no estuvo exento de incidencias al término del partido con seis expulsiones, cuatro de la formación ondarrutarra y dos por el filial de la SD Eibar. El colegiado Iñigo Zugazagoitia fue el encargado de dirigir el encuentro y en el acta en el apartado de incidencias dice lo siguiente: «Una vez finalizado el partido y estando aún en el terreno de juego ocurren los siguientes hechos: Aurrera de Ondarroa CD: El jugador nº 11 ha sido expulsado por dar un puñetazo en la cara al nº 21 del equipo visitante. El agredido no ha necesitado asistencia sanitaria. El jugador nº 15 ha sido expulsado por empujar violentamente a un adversario, derribándole. El jugador nº 12 ha sido expulsado por dar una patada a un adversario a la altura de la rodilla. El jugador nº 16 ha sido expulsado por acercarse hasta mi posición, dirigiéndose a mí en los siguientes términos: '¡Es una vergüenza! ¡Me cago en Dios!'. Vitoria CD: El jugador nº 21 ha sido expulsado por el siguiente motivo: Tras recibir un puñetazo del jugador local nº 11, éste le da una patada a la altura del dorso. El agredido no ha necesitado asistencia sanitaria. El jugador nº 1 ha sido expulsado por empujar reiteradamente a varios jugadores rivales». Por parte del Aurrera de Ondarroa los expulsados son Iraitz Larrañaga, Monsef Buedan, Josu Aldazabal y Oier Peralta y por parte del CD Vitoria fueron expulsados el delantero Oscar Carrasco y el portero Ibon Ispizua. Disciplina de la Federación Vasca ha castigado con un partido de sanción a Carrasco y no ha sancionado a Ispizua.