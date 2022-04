La plantilla del Eibar se prepara con intensidad para recibir este sábado a las 18.15 horas al Zaragoza y tratar de conseguir los tres puntos que están en juego, que son fundamentales para seguir con opciones en esa lucha que tiene el cuadro armero para alcanzar el ascenso directo a Primera División. Tras la última victoria lograda en La Rosaleda (1-3), el Eibar afronta ahora dos partidos consecutivos en Ipurua ante el Zaragoza y Valladolid. Especialmente el duelo ante los vallisoletanos tiene tintes de final por ser un rival directo en esa pugna por una de las dos primeras plazas que son el pasaporte directo a la máxima categoría.

El lateral derecho Alvaro Tejero es consciente de ello de la importancia de los das dos próximas citas ligueras del conjunto armero. En rueda de prensa ha manifestado que la victoria en La Rosaleda «fue importante» sobre todo porque «llevábamos unas salidas complicadas» y porque «el equipo se rehizo bien para regresar con los tres puntos a casa, que son importantes para nuestro objetivo para seguir en la pelea».

En algo más de dos semanas, Tejero y el resto de compañeros afrontarán dos partidos en casa que no duda en tildar de «finales« dado que, a su juicio, »de aquí al final de temporada, cada partido es una final«. Pero el defensa armero matiza que »no miramos ahora mismo más allá del Zaragoza». «Es un partido importante para nosotros. Queremos con la buena línea y hacer buenos los tres puntos logrados en Málaga».

El futbolista madrileño ve al equipo «concentrado y trabajando a pleno rendimiento» y espera que este fin de semana, las cosas «salgan bien delante de nuestra afición». Lejos de estar pendiente a lo que pueda pasar en los demás partidos, Tejero es de los que cree que es el Eibar quien se tiene que encargar de hacer las cosas bien para lograr el objetivo. «Tenemos que preocuparnos de hacerlo bien nosotros, de rendir a tope y de intentar ganar siempre, al margen de lo que hagan los rivales. Nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro e intentar ganar al Zaragoza. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros en Ipurua».

Jugar de local «da un plus de confianza», afirma Tejero quien resalta que «cuando juegas en tu casa, con tu gente apoyándote, la verdad es que todo se pone de cara. Este año estamos teniendo buenos resultados en Ipurua y porqué no seguir en esa línea ante el Zaragoza e intentar sacar los tres puntos. El apoyo del público es fundamental en los momentos delicados. Ante Las Palmas estábamos en una situación complicada, y el calor de la afición nos dio fuerzas para conseguir remontar», reconoce.

El lateral derecho armero, uno de los habituales en el once de Gaizka Garitano, antes de abandonar la sala de prensa de Ipurua, quiso mandar un mensaje a la afición. «Estamos peleando por un objetivo como es el de ascender a Primera División. Es algo por lo que tenemos que trabajar todos juntos. La afición y el club, de la mano. Tenemos que estar más unidos que nunca ahora que solo faltan unas pocas jornadas para llegar al final de temporada y que tenemos tan cerca ese objetivo que nos pusimos al principio de la campaña. Queda poco y tenemos que ir a tope».

«Tenemos que tener mentalidad ganadora»

Para Tejero, el equipo se encuentra en un buen momento. «Estamos bien. A lo largo de una temporada siempre hay malas rachas, pero hay que saber superarlas. El equipo se encuentra en un buen momento. Sabe sufrir y salir hacia arriba cuando se da la oportunidad. Vamos a enfrentarnos al Zaragoza con la mentalidad de ganar y tendremos que estar muy concentrados concentrados», subraya.

Enfrente estará un Zaragoza «peleón». Un hueso duro de roer. «Será un partido en el que el equipo rival va a pelear hasta el final, son sus señas de identidad. Es un club histórico, con mucha fuerza y que siempre se deja la piel en cada partido. No va a ser un partido fácil, vamos a tener que pelear mucho y estar juntos hasta el final del partido». El conjunto maño ocupa la 12º posición de la tabla y encara la recta final de la temporada sin opciones a clasificarse para play-off ni de que peligre su participación en la categoría de plata la próxima temporada. «No sé si es bueno o malo que no se juegue nada a nivel de clasificación, pero cada equipo que viene a Ipurua intenta ganar y ponernos las cosas complicadas, creo que este partido no va a ser menos. Tenemos que ser fuertes en casa para obtener el mayor número de puntos posibles y acercarnos al objetivo. El Zaragoza tiene buenos jugadores que no dan nada por perdido. Creo que va a ser un partido atractivo», afirma Tejero que conoce bien al cuadro que dirige Juan Ignacio Martínez.