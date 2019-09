S.D. Eibar Sedientos de volver a ganar en Ipurua Pape Diop se refresca en Atxabalpe. El senegalés y sus compañeros tienen sed de victoria. / FOTOS MIKEL ASKASIBAR El Eibar afronta con renovadas ilusiones el reto de inaugurar su casillero de triunfos en casa ante el Sevilla | LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Jueves, 26 septiembre 2019, 08:12

El Eibar quiere olvidar el fiasco sufrido en su esperado estreno en casa y la mejor manera de borrarlo de un plumazo sería brindando a su afición una victoria ante el poderoso Sevilla, que sin duda alguna paliaría su delicada situación clasificatoria en una semana de máxima exigencia en Ipurua. Aunque el reto que le espera ante los hispalenses es mayúsculo, el punto obtenido en su visita al Ciutat de Valencia ha rearmado la moral de los armeros, que se quieren agarrar con ahínco a la fortaleza de su estadio para empezar a abandonar las incómodas plazas de la zona baja de la clasificación.

Mendilibar se ha afanado en que los suyos huyan de los fantasmas y también del recuerdo que dejó la remontada en contra sufrida ante el Espanyol. Lo ocurrido hasta ahora, los apenas dos puntos sumados fuera, deben quedan aparcados para concentrar todas sus ilusiones en demostrar que el Eibar sigue siendo capaz de ganar a cualquiera, sin importarle la entidad del rival.

Para aunar fuerzas, tan solo ha dejado fuera de la lista a Enrich y al también lesionado Correa, ya que ayer mismo el club informó que el pacense sufre un esguince leve en el tobillo derecho, e incluyó por primera vez entre los 19 convocados a Esteban Burgos, no tanto porque vaya a jugar sino más por hacer que el argentino se sienta importante tras más de dos meses perseguido por las lesiones.

Pero su ideario para lograrlo será el mismo de siempre, el que tan bien le ha funcionado hasta ahora y que no tiene previsto cambiar. Por eso, no parece que vaya a guardarse nada de cara a este choque, por lo que todo apunta a que Ramis, el único imprescindible para él junto a Cote, estará de nuevo en su once, pese a todos los problemas que está padeciendo en los últimos partidos. Si acaso, quizás dé un pequeño descanso a Diop, debido a que Escalante ejerce prácticamente las mismas funciones.

Y si el de Zaldibar se mantiene firme al plan que habitualmente pone en liza en los partidos en casa, también recurrirá a su clásico dibujo con dos mediocentros escoltados por dos hombres rápidos en banda, que en este caso podrían ser Orellana e Inui, y dos delanteros de referencia arriba. Todo apunta a que Quique García repetirá de inicio tras su esperanzadora actuación frente al Levante, y también parece más probable que sea el brasileño Charles el que se sitúe a su lado, aunque no hay que olvidar que Mendilibar aprecia mucho el trabajo de presión y contención que Kike García suele realizar, especialmente en las citas del Eibar como local.

Acicate extra para el Sevilla

Por si necesitaba una motivación extra al margen de su gran inicio liguero, el Sevilla se presentará en Ipurua con la alegría que le ha supuesto al club y al sevillismo que la UEFA haya elegido el Sánchez Pizjuán como sede de la Liga Europa de 2021.

Ni siquiera parece haberle afectado la derrota sufrida en ese escenario el pasado domingo a manos del Real Madrid. Se apoya en la eficacia que está mostrando lejos de su estadio y en la inspiración y el hambre de triunfo que está exhibiendo Joan Jordán, que ya ha aportado dos goles y la garra que Mendilibar le supo transmitir en las dos campañas que estuvo bajo sus órdenes.

Los sevillistas tienen claro que les espera un partido muy físico, exigente y de mucha intensidad, y que deberán fajarse para contrarrestar el juego directo del rival y las particulares dimensiones de un campo muy bien conocido por Julen Lopetegui, asiduo a visitarlo cuando no entrenaba a ningún club al estar su pueblo, Asteasu, situado a escasa media hora.