S.D. Eibar Se descuelga una pesada mochila Los jugadores del Eibar celebran la victoria ante el Espanyol. El Eibar se reconcilia con el gol para sellar una victoria balsámica. El cuadro armero volvió a marcar en jugada activa tras cuatro partidos negado de cara a la portería contraria 23 enero 2019

Seis partidos después del brillante primer triunfo de su historia ante el Real Madrid, el Eibar pudo descolgarse la mochila que se le había ido llenando de piedras por su imposibilidad para plasmar en triunfos la superioridad que exhibía sobre sus rivales. Los tres goles logrados ante un Espanyol en caída libre han supuesto el fin de una racha de seis partidos consecutivos sin ganar, pero también de cuatro jornadas sin marcar en jugada activa, ya que los tantos que propiciaron sendos empates ante el Valencia en Ipurua y el Betis en el Benito Villamarín llegaron desde el punto de penalti. La victoria que los armeros habían buscado con tanta insistencia se hizo de rogar, pero cuando sonó el pitido final, Mendilibar y sus jugadores se quitaron un gran peso de encima.

Tensión bajo control. Son tantos los equipos implicados en la lucha por mantener la categoría que la competición se ha convertido en una olla a presión que explotará en la cara de aquellos que no sepan gestionar sus nervios. La presión puede provocar que los músculos se atenacen y que las ideas no fluyan, y aunque esa tensión se reflejó en ciertos momentos en los jugadores azulgranas, el primer gol de Enrich y sobre todo el que se apuntó De Blasis al inicio de la segunda mitad actuaron de bálsamo para que el Eibar soltara toda la tensión que había acumulado en los dos últimos meses vacíos de triunfos.

Distribución de su pegada El 3-0 firmado ante el Espanyol ha venido a demostrar que el problema del Eibar no es tanto su falta de efectividad, sino la mala distribución de sus goles. Ha logrado marcar en 14 de los 20 partidos consumidos hasta la fecha, pero solo ha podido acabar en cinco ocasiones con su portería a cero, y esa es, junto a una igualdad clasificatoria que no se puede obviar, la clave para entender el porqué de los apuros que está padeciendo. Su registro anotador no difiere demasiado de anteriores campañas, puesto que el año pasado acumulaba un gol más a favor pero también cinco más en contra, pero con dos triunfos más que en la actualidad, tenía las plazas europeas a cuatro puntos y gozaba de una distancia de 12 respecto al descenso.

Aportación repartida. Uno de los aspectos más positivos de los que puede presumir el equipo eibarrés es la solidaria distribución de sus goleadores. Tras el estreno anotador de De Blasis, ya son diez los azulgranas que han visto puerta, lo que evita que el equipo dependa en exclusividad de una estrella de la que carece, pese a que Charles se haya destacado con claridad como el máximo anotador con siete tantos, dos más que Sergi Enrich, que ya ha igualado los cinco que aportó el año pasado. Habrá quién reclame también un mayor acierto por parte de Kike García, que el año pasado llegó a anotar ocho goles, pero cabe recordar que siete de ellos los consiguió en la segunda vuelta, cuando asumió la responsabilidad de suplir al delantero balear, que no pudo disputar ni un solo partido más desde que cayó lesionado a principios de enero del año pasado.

Crédito defensivo. Ningún equipo que defienda con su línea situada prácticamente en centro del campo puede pretender que los rivales no le lleguen con peligro, pero la irrupción de Pedro Bigas y la buena evolución física que está mostrando Anaitz Arbilla han dotado al Eibar de una mayor consistencia atrás. Salvo el roto que le produjo Baptistao en una arrancada del brasileño, el balear demostró ser un central muy completo, capaz también de inventarse asistencias como la que dinamitó la zaga periquita para dejar a De Blasis solo ante el meta rival. Lógicamente, también hay que repartir los méritos con Cote y, sobre todo, con Rubén Peña, que está cuajando una excepcional campaña duplicado su papel de lateral con el de extremo incisivo y gran pasador.

Los jefes el círculo central. Cuando Dani García abandonó el timón armero surgió el lógico temor porque el Eibar pudiera zozobrar sin su capitán, pero no hubo que esperar mucho tiempo para comprobar que Pape Diop y Joan Jordán tenían capacidad suficiente para hacer que ya no se le eche de menos. Forman tándem que conjuga la veteranía del senegalés con la juventud del catalán, la contundencia del africano con la técnica del de Regencós y el temple del que ya lleva muchos años con el descaro del que lo tiene todo para triunfar. Además, tienen a su lado a un Cucurella imparable desde que encendió el motor de su moto ante el Madrid, así como a los Orellana, De Blasis y los 'currelas' de la punta de ataque.