EIBAR. Martes, 6 noviembre 2018

El Eibar se escapa del fantasma del descenso

Su tercera remontada de la temporada, en el derbi ante el Alavés, le permite situarse más cerca de los puestos europeos que del descenso

El Eibar ha pasado de la angustia previa al choque frente al Alavés al sosiego que le ha regalado su tercera remontada de la temporada. El cuadro armero afrontó la cita ante los vitorianos acongojado por la presión de verse rozando los puestos de descenso, y noventa y pocos minutos después de haberle dado la vuelta al marcador en el tercer y último derbi vasco de la temporada en Ipurua ha logrado esquivar a los fantasmas que le perseguían desde que regresó de Balaídos. Está visto que esta Liga no tiene término medio.

Con solo un triunfo, aunque fuera de lo más sufrido, los de Mendilibar han logrado dar un giro tan radical a su situación que hasta se pueden volver a permitir el lujo de fantasear con los puestos europeos, como ha venido ocurriendo en las dos últimas jornadas. No lo van a hacer, porque cada vez que lo han hecho la realidad les ha puesto en su sitio, pero lo cierto es que con la clasificación en la mano, el Eibar está bastante más cerca de las plazas que sortean un billete para competir en el viejo continente que de las posiciones que condenan a dejar de recibir los muchos millones que reparten las plataformas televisivas.

Premio gordo en los derbis

Los 14 puntos que ya tiene en sus alforjas le han encaramado a la duodécima plaza, aún de mitad para abajo de la tabla, pero a una exigua distancia de solo tres puntos de la sexta posición que ostenta el Real Madrid, el próximo rival que visitará Ipurua el próximo 24 de noviembre (13.00 h.), a la vuelta del parón previsto para el fin de semana anterior.

Pero lo realmente importante, y por ahora en lo único que hay que centrarse, es que ya se ha abierto una brecha de tamaño moderado respecto al Leganés, que con 9 puntos cierra el grupeto de equipos que junto al Rayo Vallecano y Huesca, que suman solo seis, conforman la lista de principales candidatos a perder la categoría.

La tranquilidad a la que el Eibar se ha abrazado en el arranque de esta semana se debe en gran medida al gran partido que ha sabido sacarle a los tres derbis que ha disputado ante su público, donde ha sumado siete de los nueve puntos posibles. De hecho, solo el empate que se quedó corto ante el Athletic hace poco más de dos semanas le han impedido hacer el pleno de victorias, puesto que al igual que ocurrió el domingo ante los babazorros, los azulgranas también fueron capaces de apuntarse la victoria ante la Real en el último suspiro después de haber ido a remolque durante buena parte del choque.

Estas dos remontadas no son las únicas que ha firmado el conjunto eibarrés en los diez partidos ligueros que se han consumido hasta la fecha, ya que justo antes de recibir la visita de los de Ibaigane, los armeros se habían dado un baño de autoestima en Montilivi, donde se subieron a otra montaña rusa de emociones. Y es que, aunque todo empezó a pedir de boca con el tercer tanto que Charles apuntó en su cuenta particular, el doblete de Stuani justo antes del descanso habría supuesto un golpe demoledor de no ser porque Arbilla logró empatar antes de que sonara la campana. Ya avanzada la segunda parte, fue Sergi Enrich el que encargó de voltear el marcador para aumentar un casillero de victorias en el que ya hay cuatro muescas gracias al triunfo que se sumó ante el Leganés.

El sábado le espera un Valladolid que suma dos puntos más que los azulgranas en su retorno a la categoría.