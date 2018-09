Rubí: «Un triunfo de mucho mérito porque el Eibar es un rival muy difícil» Miércoles, 26 septiembre 2018, 10:52

«Ha sido un partido muy disputado. El Eibar es un rival que pone las cosas muy difíciles siempre. Estuvo apunto de ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano y creo es un triunfo de mucho mérito. Hemos jugado bien por momentos y así como olvidamos rápido lo de Madrid, olvidaremos también este triunfo. Tenemos un valor intangible enorme, la afición. Jugar fuera siempre cuesta más, no es fácil hacerlo ni tampoco lo es ganar en casa. Insisto en la importancia de mantener la meta a cero porque nos cuesta un poco marcar. El primer cuarto de hora me ha llenado mucho. Ojalá eso lo podamos ver en una frecuencia más alta dentro de un propio partido. Me quedo muy satisfecho con las rotaciones. Creo que el VAR es una mejora clarísima para que se haga más justicia. No puede medirlo todo el VAR, los cuatro supuestos nos los han explicado muy bien».