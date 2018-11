S.D. Eibar Rubén Peña: «El Alavés está muy fuerte; aun así necesitamos los tres puntos como sea» Rubén Peña, sonriente durante un entrenamiento en Atxabalpe. / MORQUECHO Rubén Peña, jugador del Eibar El abulense cree que «este año va a tocar sufrir más» que en temporadas precedentes pero pide «confianza en el equipo» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 3 noviembre 2018, 08:41

Rubén Peña ha pasado de ser el chico para todo, a ser uno de los grandes baluartes del equipo esta temporada. Tras haber pasado por todas las posiciones posibles, en la mayoría de las ocasiones saliendo desde el banquillo, se ha hecho fuerte en el lateral derecho, convirtiéndose además en el jugador azulgrana que más minutos acumula por delante incluso de Pape Diop, el hombre que se ha ganado la confianza de Mendilibar para liderar al equipo en la medular. Descansó en el partido de Copa, un torneo en el que confía en que el Eibar llegue lejos pese al mal estreno en Gijón, pero ahora solo piensa en poder ganar al Alavés para recobrar la moral y la estabilidad, pero también para demostrar que lo de Vigo fue un traspié que el equipo no mereció.

- No queda otra que tomar nota de lo ocurrido y pasar página.

- No hemos tenido los resultados que queríamos, eso es obvio, pero tenemos que pasar página ya, porque peor es perder el tiempo en lamentaciones. En Balaídos creo que desplegamos buen juego, pero no encontramos el plus de marcar y dejamos muchos espacios que un jugador de mucha calidad aprovechó. Lógicamente hay muchos aspectos mejorables y en eso estamos.

- Habrá que quedarse con la capacidad para generar ocasiones que el equipo sí mostró en Vigo.

- En partidos anteriores habíamos logrado llegar bastante a zona de peligro pero no terminábamos con claridad, pero en Vigo sí que finalizamos las acciones aunque sin éxito. Además de acierto debemos lograr que no nos olvidemos de defender cuando atacamos.

- Tras recibir siete goles en tres partidos, no han tardado en surgir las críticas hacia Asier Riesgo.

- Y son muy injustas. Se equivoca el que lo haga, porque muchas veces se ha encontrado con situaciones inevitables. No le protegimos bien y no le ayudamos. Creo que pudimos hacer más.

- No fue el mejor partido de ninguno, ni siquiera el suyo, que venía mostrándose muy regular.

- Me encontré bien, pero cuando te meten cuatro goles se embarra mucho el trabajo. Al final priman los resultados, cuando en realidad hicimos una gran primera parte. La línea de juego creo que es positiva, pero tenemos que mejorar las vigilancias cuando atacamos. Cuando culminemos las jugadas, los resultados llegarán.

- ¿No le recuerda un poco a la situación que se vivió en el arranque del año pasado?

- No tiene nada que ver. Fueron muchos partidos que perdimos seguidos, en las que no transmitíamos mucho. Aunque los resultados no nos están acompañando, lo que se está viendo es un Eibar con una idea clara de atacar y generar. Creo que llevamos menos puntos de los que merecemos.

- Las lesiones vuelven a lastrar al plantel. ¿Ve a sus compañeros en disposición de volver pronto?

- Los veo bien, con la moral alta, que es lo más importante. Cuando tengan que estar entonces ya será trabajo de Mendilibar decidir. Si tuviéramos a toda la plantilla al completo sería mejor, pero los jugadores estamos capacitados para jugar en cualquier situación. Cuando no puede ser, apretamos los que estamos y vamos a muerte. Bajas tienen todos los equipos, aunque en el Eibar se notan más.

- Después de derrotas muy duras, llega un derbi ante un Alavés que se muestra imparable.

- Se está viendo un Alavés muy fuerte y confiado y eso hace que el partido sea aún más complicado, pero es de esos partidos que te gusta jugar porque, por la cercanía suele haber un buen ambiente entre las aficiones. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, porque necesitamos los tres puntos como sea, así que trataremos de llevar el partido a nuestro terreno tratando de explotar nuestras mejores virtudes.

- Por la seguridad que desprende, da la sensación de que por fin se ha convencido de que es jugador de Primera.

- Soy el mismo Rubén Peña pero con más experiencia. Los partidos te dan mucho y aprendes rápido a saber más de qué es esto. A quien llega hasta esta categoría nadie le regala nada. Desde que pones un pie en el campo eres jugador de Primera, pero con el paso de los partidos aprendes a transmitir lo que el vestuario necesita.

- ¿Ver en los puestos cabeceros a equipos que deberían estar abajo añade más presión?

- No es que añada presión, pero sí más dificultades. Más que en la posición que ocupamos ahora mismo nos debemos fijar en cómo está cada equipo. Hay apenas ocho puntos entre los puestos europeos. Está todo muy igualado y debemos fijarnos en lo que están haciendo bien para contrarrestarlo.

- Todo apunta a que va a tocar sufrir más que en temporadas precedentes.

- Yo también creo que sí, pero lo raro ha sido lo ocurrido en los dos años anteriores que al equilibrio que hay ahora. En las últimas campañas ha habido dos o tres equipos que se descolgaban rápido, pero eso no es lo habitual. Hay equipos por debajo, como el Villarreal, o cerca como el Valencia, que están hechos para jugar en Europa y se ven abajo. Hay tanta igualdad que no se puede uno descuidar. En los dos últimos años hemos estado rozando las plazas europeas, pero debemos saber que para nosotros lo primero es la permanencia.

- Hace falta una victoria para recuperar la confianza y qué mejor que en un derbi.

- Y estamos trabajando para intentar conseguirlo. Hay que tener confianza en este equipo, que es el mismo de los últimos años.