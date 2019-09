S.D. Eibar Las rotaciones planean por Ipurua Iván Ramis. / ASKASIBAR El estado físico de algunos jugadores condiciona los planes de Mendilibar | Pese a que Burgos y Enrich son las únicas bajas por lesión, el cansancio que denotan Ramis, Diop y Pedro León puede acarrear cambios LETIZIA GÓMEZ Martes, 24 septiembre 2019, 09:54

El Eibar dispone de tiempo suficiente para que sus jugadores se recuperen del gran esfuerzo realizado ante el Levante antes de encarar el choque de este jueves (19 horas) ante el Sevilla, pero dado que solo tres días después tendrá que afrontar otro importante compromiso en casa ante el Celta, cabe pensar que Mendilibar se plantee dosificar a algunos de efectivos con plaza fija en su once.

Y es que aunque el técnico armero no es muy amigo de hablar ni de recurrir a las famosas rotaciones, es consciente de que el dubitativo estado de forma de algunos de sus habituales titulares le pueden forzar a retocar el dibujo empleado en las últimas citas.

La principal duda, obviamente, se cierne en la figura de Iván Ramis, que en los dos últimos partidos ha evidenciado notables problemas físicos que hacen temer que puedan ser el anticipo de una lesión que le obligue a parar en seco.

La primera señal de alarma se produjo cuando el mallorquín abandonó el césped aparentemente lesionado a falta de un cuarto de hora para la conclusión del estreno liguero en Ipurua ante el Espanyol. En principio, no fue más que un susto producto del agotamiento, y de hecho, volvió a ser titular junto a Arbilla en el Ciutat de Valencia.

Pero si algo quedó patente allí es que el balear no está en plenas condiciones físicas. Tras una señal suya al banquillo que revelaba algún contratiempo, el preparador mandó a Paulo Oliveira a calentar poco después de que el balón comenzara a rodar. Y pese a que no fue sustituido hasta el minuto 63, la lentitud y unos inusuales fallos de colocación invitan a pensar que hay un problema más de fondo que el mero cansancio, cuando la temporada no ha hecho más que comenzar.

Desde el club, sin embargo, insisten en que Ramis estará en disposición de jugar ante el Sevilla, aunque tampoco sería de extrañar que Mendilibar le diera un respiro para evitar males mayores.

El central de Sa Pobla no es el único que podría dejar su puesto libre para dejar hueco a un compañero que esté más fresco. Jugadores recién salidos de lesiones como Diop y Cote adquirirían muchos boletos para que les tocara sufrir una recaída en caso de acumular tres partidos en solo nueve días, por lo que es probable que el de Zaldibar les conceda un descanso en alguno de los dos compromisos.

La incógnita de Pedro León

Otra de las incógnitas de cara a las dos próximas citas en casa tiene a Pedro León como principal protagonista. Su renqueante actuación en el Ciutat de Valencia tras no haber dispuesto de ni un solo minuto en el choque anterior frente al Espanyol ha sembrado la duda sobre su estado físico. El hecho de que retornara de la vuelta de vacaciones sin rastro alguno de la lesión que le privó de participar durante gran parte de la pasada campaña fue todo un soplo de ilusión que él mismo alimentó tras mostrarse muy fuerte durante la pretemporada.

Sin embargo, su pico de forma ha bajado de forma considerable desde el inicio de la temporada a mediados de agosto y solo cabe desear que esta circunstancia forme parte de la planificación y que en fechas venideras el Eibar se pueda beneficiar de nuevo de un jugador capaz de marcar las diferencias.

Orellana ocupó su plaza en la banda derecha cuando el murciano se quedó en el banquillo en el duelo frente a Osasuna, así como cuando el técnico le mantuvo en el banquillo durante todo el partido frente al Espanyol, pero ha quedado patente que el chileno rinde y aporta más cuando actúa de media punta.

La solución a los problemas en ese flanco podrían llegar de la mano de Quique González, que demostró su capacidad para generar peligro aprovechando su velocidad cuando Mendilibar le escoró hacia esa zona en los últimos minutos de la visita al Levante.

Los que no parece que vayan a poder recuperarse a tiempo para ser de la partida en alguna de las dos citas son Sergi Enrich y Esteban Burgos, los dos únicos jugadores que ocupan la enfermería azulgrana.