Ríos Reina estrenó titularidad con triunfo y habla de «seguir trabajando»

El lateral izquierdo Ríos Reina se estrenó como titular en las filas del Eibar el pasado domingo en Ipurua ante su exequipo, la Ponferradina. Al final del partido se mostraba satisfecho con la victoria, sabiendo que «la Ponferradina es un rival complicado, que había ganado los dos primeros partidos».

El sevillano destaca que lo fundamental es «en nuestro caso, seguir fuertes en casa», además de resaltar que tuvieron ocasiones para que el resultado no fuera tan ajustado, «hemos tenido enfrente a un rival duro, pero hemos generado ocasiones para que el marcador no fue tan corto. No obstante, estamos contentos por los tres puntos y tenemos que pensar ya en la siguiente jornada. Tenemos que seguir trabajando, corrigiendo defectos y seguir sumando puntos».