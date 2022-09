No se rindió, demostró ambición Contracrónica

El Eibar ha encajado la primera derrota de la temporada. La expulsión de Correa ha sido el detonante de un amargo tropiezo. A pesar de este condicionante, que pesó como una losa, no se rindió, luchó hasta el final generando ocasiones. Aunque se viera muy condicionado frente a un Leganés que jugó en superioridad, el Eibar fue ambicioso, no per