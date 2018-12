Fútbol «Un reto ilusionante» para un Levante con sueños europeos Domingo, 9 diciembre 2018, 09:08

El Levante está que no cabe en sí de gozo. Con 21 puntos, sin contar los tres que viene a buscar a Ipurua, no solo está rozando los puestos europeos con cada vez más mimbres para acabar en ellos, sino que una jornada más seguirá por delante del Valencia, el equipo que le tapa la luz del sol. Ganar en Eibar supondría un nuevo espaldarazo para sus aspiraciones, por eso, para el entrenador granota, Paco López, es un «reto ilusionante y bonito ganar por primera vez en el feudo armero. No duda de que será un partido «tremendamente difícil», ya que tiene muy presente que el Eibar «viene de ganar en su último partido en casa 3-0 al Real Madrid. El Eibar en su campo es dificilísimo de superar.