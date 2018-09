Reparto de minutos en una semana para tomar impulso Lunes, 24 septiembre 2018, 07:13

Los cinco cambios que el técnico azulgrana realizó tras las buenas sensaciones del Wanda Metropolitano no solo no mermaron las prestaciones del equipo, sino que demostraron que el Eibar tiene un plantel compacto, pese a ser el más reducido en número de los últimos años. Ya ha recuperado a Ramis, que le da la vida en los partidos que juega, a un De Blasis que ha venido pisando fuerte, a un Hervías con ganas de comerse el mundo, a un Orellana eléctrico, y aún está por ver lo que pueden aportar Pedro Bigas, también restablecido de su lesión, así como Cucurella y Calavera, que aún no se han estrenado y que pueden tener minutos en una semana con seis puntos en juego para tomar impulso.