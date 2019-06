SD Eibar La renovación de Riesgo, con mira estratégica Riesgo tiene la última palabra para seguir en el Eibar. / M.ASKASIBAR Mendilibar quiere tener tres porteros, el debarra tiene toda su confianza y compartiría portería con Dmitrovic y Yoel J. A. REMENTERÍA Sábado, 15 junio 2019, 08:06

La oferta de renovación del Eibar por un año más al guardameta Asier Riesgo no deja de tener un componente estratégico, tiene su trascendencia. El debarra acaba contrato el próximo 30 de junio, y tanto José Luis Mendilibar como la dirección deportiva que encabeza Fran Garagarza quieren tenerlo, depositan toda su confianza, sabedores que su veteranía y «esencia Eibar» conjugan a la perfección su capacidad de respuesta cara al futuro proyecto 19/20.

El Eibar quiere tener los tres palos bien cubiertos, que no haya la menor duda, es decir, ninguna porosidad que genere dudas. En la recién concluida temporada 18/19 se generó un momento de incertidumbre que tuvo preocupados a técnicos y cargos del club cuando el portero serbio Dmitrovic, aquejado de una lumbalgia, estuvo varias jornadas en el dique seco hasta su recuperación. Riesgo jugó como titular y Areitio, portero del filial CD Vitoria, como suplente. El papel de Riesgo fue fundamental, cumplió con creces su cometido e hizo méritos para ganarse su renovación.

Riesgo Nacido Deba, el 6 de octubre de 1983 (35 años). Trayectoria Real Sociedad B, Eibar, Real Sociedad, Huelva, Real Sociedad, Osasuna y Eibar (desde la 15/16). Partidos Ha jugado en la 18/19: 1.260 minutos.

Dmitrovic Nacido Subótica (Serbia), el 24 de enero 1992 (27 años). Trayectoria Estrella Roja de Belgrado, Újpest, Charlton Athletic, Alcorcón y Eibar (desde la 17/18). Partidos Ha jugado en la 18/19: 2.160 minutos.

Yoel Rodríguez Nacido Vigo (Pontevedra), el 28 de agosto del 1988 (30 años). Trayectoria Celta B, Celta, Lugo, Celta, Valencia, Rayo Vallecano y Eibar (desde la 16/17) . Partidos Ha jugado en la 18/19 en el Valladolid, cedido, con un total de 180 minutos.

La idea de tres porteros de garantía es una de las prioridades para la próxima campaña. A estas alturas, solo dos porteros tienen contrato en vigencia, Dmitrovic y Yoel, éste ha estado cedido toda la temporada en el Valladolid y solo ha tenido protagonismo en tres partidos ligueros. Para el Eibar, como para cualquier otro equipo, tener la portería bien cubierta es una máxima fundamental sobre la que se pivota la estabilidad de un equipo.

«A Asier se le ha hecho una oferta de ampliar el contrato por una temporada más, estamos a la espera de su respuesta, a la espera si podemos llegar a buen puerto lo antes posible. Para nosotros es un jugador importante dentro y fuera del campo, es uno de los capitanes y es uno de los jugadores esencia Eibar, y hemos hecho lo que tenemos que hacer, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, estamos en esa línea», señala Fran Garagarza.

La continuidad de Riesgo es fundamental para contar con tres porteros con experiencia en Primera, conocedores de la categoría. A priori, Riesgo sería el tercer portero, tal y como sucediera en la temporada 17/18 tras la recuperación de Yoel de la temida triada, lesión que se le produjo en vísperas de iniciar la pretemporada que obligó al Eibar a realizar un fichaje exprés de Dmitrovic procedente del Alcorcón. Cuando apenas quedan tres semanas para comenzar la pretemporada el 10 de julio, el cancerbero de Deba se mantiene en silencio, no hace declaraciones y medita su futuro. Se ha hablado del interés de Pumas mexicano dirigido por Míchel González. En unas declaraciones antes del último derbi ante la Real Sociedad en Anoeta, Riesgo confesaba no saber si iba o no a seguir, «no lo sé. Tampoco quiero ver más allá. Cuando acabe la temporada y vea lo que piensa el club, entonces tomaré una decisión. No estoy muy agobiado en ese aspecto» al tiempo que «al principio de temporada veía esta campaña como la última. Aunque físicamente me sentía bien, mentalmente no me veía tan entero. Pero me ha tocado jugar, me he encontrado muy bien y eso me ha dado el gusanillo de poder seguir. Estar en el campo me ha dado fuerza». Los próximos días pueden ser vitales en el devenir de Riesgo y el Eibar.